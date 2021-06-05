今年第二次水逆ing！12星座各自要注意什麼？

【文‧科技紫微網】

令人感到惶惶不安的水逆又來啦！今年第二次水逆期為5月29日到6月22日，由雙子宮開始，在巨蟹宮結束。由於水星逆行主要會干擾到人的思考與溝通能力，因此容易引發爭吵、衝突事件。另外，水逆也會造成一些意外的變動，可能會讓人焦慮和煩躁。這段期間，12星座該注意哪些事呢？科技紫微網現在就帶大家來看看。

受災程度：★★★★☆

雙子座

本次水逆發生在雙子座，因而雙子們受的影響也最大，各方面都需要留心。粗心誤事、計畫延誤等情況都有可能，但尤其需注意溝通不良導致的一系列問題。說話時一定要謹慎一點，少打聽八卦，少嚼舌根。如果在重要場合不知如何把握說話的尺度和分寸，那不如乾脆憋住不說。

天秤座

你們需要多留意工作變動的問題。部分天秤座會產生跳槽、調單位的念頭；有人則會遭遇工作內容變動，因此產生不適應感。不建議衝動裸辭，否則一時之間可能會面臨找不到工作的窘境，應觀望一下再做決定，比較穩妥。

處女座

水星逆行增強了處女座的攻擊性，在此期間你容易情緒不穩定，浮躁、沒有耐心，因此與人爭執的機率變高。若你老是遷怒、得罪身邊的人，就更難釐清自己混亂的思緒，水逆期間會加倍辛苦。最好委婉、溫柔一些對待人，忍過這段時間。

水瓶座

瓶子在此期間需要多多注意身體問題。累積的情緒和外來的壓力，會擾亂你的作息，使你的睡眠變差、體力透支、長期疲憊，陷入沒有精神做事的惡性循環。少沉迷電子設備，尤其睡前不要抱著手機不放。有空多去戶外走動，狀態會好很多。

受災程度：★★★☆☆

巨蟹座

一些舊事會重新回到你的生活中，比如聽到前任男女友的消息，或聽到老友陸續結婚生子升官發財等等。這些事與其說讓你沮喪，不如說讓你增加了很多自我反省的機會，但光反省卻沒有行動可不行哦。試著加強自己對戀人或朋友的承諾，或者約老朋友出來敘敘舊，會為你提供新的思考方向。

金牛座

你們在這時候最需要關注的是財務問題。你可能會遭遇資金短缺的情況；或者受到不實的資訊干擾判斷，要提高警覺，謹防被騙。在投資上應採取保守策略，不宜激進，另外也不適合商業談判，在此期間如果有什麼重要的合約需要簽訂，請仔細多檢查幾遍。

天蠍座

水逆期間需要多留意交通方面的狀況，比如行車安全、超速違規等。逢到談判、約會、考試等重大事情的日子，出門前應預留較充足的時間，檢查一下需要帶的東西是否備齊，免得突發事件使你措手不及。還有，喜歡準時上班的人，這段時間最好都要把鬧鐘往前調早五分鐘哦～～

雙魚座

你們需要多加注意的是職場變動，有被同事或上司欺壓的風險，或者是遇到奧客要求你反覆修改，讓你想發飆。忍一時風平浪靜，千萬控制好情緒，不然發飆過後還得自己收拾爛攤子。部分雙魚座會考慮重新決定求學方向、或人生方向，這是好事，不要陷入焦慮。

受災程度：★★☆☆☆

牡羊座

與家庭的關係稍顯緊張，無法得到家人理解，令你有挫折感。其實問題還是出在溝通上，不要因為溝通不易就直接放棄溝通，這樣無異於埋雷，只會讓爭吵不斷。另外情侶之間也容易翻舊帳，或者因懷念老情人而造成伴侶吃醋，要注意規避。

獅子座

你們可能會被逼著處理一些不合你胃口的事務，讓你不想面對。注意不要因此遷怒別人，會影響別人對你的印象。另外考試、工作計畫、出行計畫等可能會因故延遲，或是有一些節外生枝的小狀況，應提前做好心理準備。

射手座

工作和生活會遇到很多讓你猶豫糾結的片刻，小心會因拖延而吃虧。不要想著兩面兼顧，一定要分清事情的優先順序。另外也要小心跟錢財有關的事情，如果有人向你借錢，最好找理由推辭。貴重物品有損壞或遺失的可能，需要多注意。

摩羯座

這次水逆對你們影響並不大，只是要稍微留心一下情感問題。戀人間容易鬧意氣，說出一些使自己事後懊惱的氣話，傷人傷己。若能開誠佈公的說出自己的需求，瞭解彼此最真實的想法，會讓你們的心貼得更近。

最後還是要強調，水逆年年有，它只能助長某些本來就會發生的事情，不會無中生有。該怎麼處理和解決狀況，都得看我們自己。只要在水星逆行期間保持心態穩定，相信大家都能夠應對自如，順利度過。

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