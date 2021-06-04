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六月財運好的四大星座：水瓶獲得被動性收入、獅子有意外驚喜

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
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新冠疫情嚴峻，加上又是水逆期間，應該很多人感到不太好受，但是相信一起做好防疫，保持正面思考，很快就能度過這個難關，回到日常生活。清水孟國際塔羅小孟老師幫大家整理了六月份財運最好的四大星座，快來看有沒有上榜吧。

第四名-水瓶座

水瓶座六月的工作實力會越來越穩扎穩打，而且因為他們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在六月與疫情期間你們可以順利地獲得很多被動性收入之外，在工作方面也會有很棒的發光機會喔！再加上六月水瓶座的朋友有機會獲得長輩的提攜與幫助，讓你們不想刻意出風頭都難，建議水瓶座的你們在這個月份，可以好好去跟長官或長輩用簡訊與line培養好關係和交情，有可能好機會與好處都會給你呦！

第三名-天蠍座

天蠍座的朋友這陣子可能心情會有一點沉悶，容易與工作夥伴或者在生意關係上有些誤會，讓你相當心煩，但是來到六月份的你們，開始可以將所有的鳥事一一化解，並且與事業夥伴或者生意上的往來都取得更好的良好溝通與解決方案，讓你開始在事業上順利起飛，得以大刀闊斧佈局下半年新方向，因此小孟老師建議天蠍座的朋友，連假可以好好去撥打電話拜訪一些生意夥伴會對自己事業大大有幫助喔！

第二名-獅子座

獅子座的朋友在六月好運噴發，尤其在偏財運方面是更是錢財滾滾來，容易比別人買到更便宜的東西或者網路消費的時候得到一些意外的優惠，還有可能消費完還獲得意外的小禮物，讓你開心不已！

第一名-雙魚座

雙魚座的朋友六月人氣運勢No. 1，無論是事業、財運與桃花，都是十全十美不斷向上成長，心裡無論想要做什麼，都好像磁鐵般自動地湧現，而且在六月份雙魚座的朋友在人際人脈這方面會有更大的突破，有機會認識更多海內外重量級地位的有力人士，有助於未來的事業發展喔！因此小孟老師建議雙魚座的朋友，可以利用六月與疫情期間多多熱情回應所有人的訊息，會有意想不到的好收穫喔！

偏財運 疫情 運勢 星座運勢

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