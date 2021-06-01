軟性封城下「最耐不住遠距離」容易感情生變的星座TOP5

愛情是兩個人從陌生到熟悉，再到兩人的結合，需要的是兩人的信任，也充滿著彼此對愛的考驗。在彼此身邊時，比較能知道對方的一舉一動，但是若身處異地，遠距離時，這樣的愛情，便添增了許多的未知數。尤其現在疫情影響之下，受到居家隔離，及第三級警戒、軟性封城之下，對於彼此的猜測、懷疑及不安感是否將改變兩人的愛情，我們就來看看星座排行，哪五個最耐不住遠距離而情變的星座。

第五名：處女座

處女座做事力求完美，個性獨立堅強也喜歡武裝自己，不喜歡被看得很柔弱，所以都表現得很能獨當一面，但他們內心卻被一層不安全感包覆著，尤其堅強的背後，都需要愛情來維持。處女座喜歡跟愛人黏在一起、膩在一塊，一起聊天說夢話，一起做事開玩笑，當相處異地的時候，就會開始胡思亂想，想著對方「是不是不愛我了」之類的，不安全感隨時浮現在處女座的腦子裡，不太能遠距離戀愛。

第四名：巨蟹座

巨蟹座的愛情很重視心靈層面，需要眼神的交流融合，需要身體的肌膚之親，需要言語的溫暖問候，需要身心靈的結合，這樣才能真的給巨蟹座愛情的幸福感。若兩人相隔異地，見不到、摸不到，也不一定聽得到，對方在忙什麼也不知道，這對巨蟹座是很大的空虛感，單純的訊息留言，對方也不能及時回覆，十分的乏味，有名無實的愛情，讓巨蟹座感到很痛苦，要他接受遠距離戀愛，真的很難。

第三名：獅子座

獅子座強悍霸道的心，不容許任何的背叛，因此外表的自信，終究敵不過內心的恐懼。獅子座內心很沒安全感，疑心病也蠻重，還有強烈的支配慾，若無法每次都滿足獅子座想見面的慾望，就會開始懷疑對方是不是在外面亂來。滿腦子的問號，總想著為什麼對方有藉口不見面，這時要是對方無法說服並給個好理由，不能將獅子安撫成小貓，那麼指責跟質疑，將充斥在他們的愛情裡，情變是早晚的。

第二名：水瓶座

水瓶座的人緣魅力很好，異性緣也是，天生的博愛精神，身邊總是有一群被他關心的異性朋友，而原本就很需要個人空間的他們，若愛人不在身邊，是非常大的考驗。水瓶座會常常忙著經營自己的事情，有時忙著忙著，甚至忘記自己有另外一半，加上水瓶的個性不能忍受被約束，也不會主動表示需要被關心，而變得無法對遠在他方的愛人專一，若對方不太主動的話，戀情主角很可能就換人了。

第一名：雙子座

愛玩又喜歡新鮮感，以及沒耐性，要接受另一半不在身邊，恐怕只是嘴巴說說而已。腦子不時想著新花招，隨時想帶著愛人去哪個好玩又有趣的地方玩，或是想著新奇的事想展現給愛人看，偏偏愛人不在身邊，這時候雙子座會有不甘寂寞的心態出現，通常就開始搞鬼了。最方便的就是約身邊的單身異性友人，假藉關心，實際上偷來暗去，最怕的是小三從此誕生了，這樣怎麼對得起愛人呀！

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