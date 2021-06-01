心理測驗／12顏色直覺挑哪區？ 看透自己都想不到的深層心理

一個人的選擇，往往與當下的心境有關。可以說透過事情怎麼決定，就能看出內心的想法是什麼。日本媒體「All About」就分享一則心理測驗，由顏色怎麼挑選，就能瞭解現在的心情狀態。

請問：在下列顏色中，選出你此刻認為最喜歡的顏色區域。

從這些顏色中，會挑選哪個區域呢？圖擷取自 All About

區域1 上方：橘色、黃色、淺綠、部分紅色與深綠 區域2 右上：淺綠、深綠、部分黃色與翠綠 區域3 右下：藍綠色、藍色、部分深藍與翠綠 區域4 左下：粉紅色、紫色、部分深藍與深紅色 區域5 左上：紅色、橘澀、部分黃色與深紅色

區域1的顏色代表著「喜悅」。這些顏色都是幼兒時期容易喜歡上的鮮豔顏色，或許正代表著你最近活潑開朗，時常像小孩子一般燦笑，過著反璞歸真、自得其樂的生活。

區域2的顏色代表著「自然」。充滿綠色的此區有著大自然的氣息，或許反映出你正被日常雜事所困擾，內心感受到疲倦，需要一點自然氣息恢復精力。盡可能在生活中，抽空增加與自然接觸的機會吧。

區域3的顏色代表著「冷靜」。藍色為中心的此區，就像天空或海水一般，或許正反應了你最近煩惱於人際感情，內心總感到心煩意亂，想透過大海的懷抱，再度找回這份清澄。

區域4的顏色代表著「神秘」。這區顏色有著幻想、魅惑、勾引內心的要素。這代表你對必須表裡不一已經感到厭倦，或許試著敞開一下內心，反而能引出心底潛伏的意外可能性。

區域5的顏色代表著「熱情」。紅色系為主的此區，展現出熱情與能量。或許這反應了你太過謹慎行事，反而綁手綁腳的，搞不好放開手腳去做，結果可能會更好也說不定。