每日星座運勢／牡羊頭腦要適當休息 謠言止於智者

2021-06-2

牡羊座

情緒受外界壓力的影響。

整體運：★☆☆☆☆

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合自己啦等等。

財運：★☆☆☆☆

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

金牛座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙子座

寬恕曾經傷害過自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

事業運：★★★☆☆

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00珍珠白

開運方位：西北方向

巨蟹座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間的見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法越來越濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者，將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時，不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，務必克制一下自己的情緒喔！

財運：★★★☆☆

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，一不小心就會大手大腳而為錢苦惱哦！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：東南方向

獅子座

要主動創造機會。

整體運：★★★☆☆

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

愛情運：★★★☆☆

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

事業運：★★☆☆☆

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

財運：★★★☆☆

把物質看淡一點，心情會更好。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

處女座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友從中撮合。

事業運：★★★☆☆

有頗多表現的機會，工作較順心，想法與提案有機會獲得上司的肯定，有利大膽表達。

財運：★★★★☆

今天你能快速結合資源，集中可用的力量，成功達到目的。不過，不要牽動太大，想動的同時，也要保證後勤的穩定！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

天秤座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00白鋼銀

開運方位：西南方向

天蠍座

慾望過盛，需稍加抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

愛情運：★★★☆☆

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

事業運：★★☆☆☆

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

財運：★★★☆☆

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00檸檬綠

開運方位：西南方向

射手座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出約會邀請能獲得他的首肯，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，最後成果也不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙；進行一些有氧運動，有助於提高大腦的思維、反應能力。

愛情運：★★★★☆

有機會結識新的異性朋友，然而大多都是走不進你心裡的過路桃花。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率還不差。

財運：★★★★☆

有利行動的一天，好財運多在外，向外拓展業務可有成效，宅在家易錯過好運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00金桔綠

開運方位：正北方向

摩羯座

財運旺盛，回報近在眼前。

整體運：★★★★☆

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

事業運：★★★★★

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

微笑將是你的招牌。

整體運：★★★★☆

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

財運：★★★★☆

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00薔薇粉

開運方位：東南方向

雙魚座

穩定情緒，理清頭緒。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

財運：★★☆☆☆

破財、散財之運，財運狀況多多。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00象牙白

開運方位：西南方向





