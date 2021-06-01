每日星座運勢／天秤心態不穩較衝動 注意自我控制

2021-06-1

牡羊座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

金牛座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00秋葵綠

開運方位：西北方向

雙子座

多替對方想想。

整體運：★★★☆☆

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人需要好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生答題的數量和水準都會有所提高。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者不要太黏著另一半，可適時表達需求，但也要尊重對方，給對方空間。

事業運：★★★★☆

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00葡萄紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00水鑽藍

開運方位：西南方向

獅子座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

財運：★★★☆☆

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00艷棗紅

開運方位：東南方向

處女座

普通的一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

事業運：★★★☆☆

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

財運：★★☆☆☆

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00古銅青

開運方位：西北方向

天秤座

心態不穩，較衝動，要注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

財運：★★☆☆☆

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00湖水綠

開運方位：西北方向

天蠍座

氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★★

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

愛情運：★★★★☆

有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00玉米黃

開運方位：正西方向

射手座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00臘梅白

開運方位：正南方向

摩羯座

直覺敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

愛情運：★★★☆☆

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00墨玉綠

開運方位：西北方向

水瓶座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00鉑金灰

開運方位：西南方向

雙魚座

合理利用現有資源，以智取勝。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00古銅青

開運方位：正北方向





