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雙魚女最能撩到大叔！ 讓熟男一見傾心的女性星座TOP5
愛情不分年齡，有時成熟的談吐舉止，更顯得魅力無窮。日本網站「愛カツ」最近以星座分析，列舉前五位容易受熟男大叔青睞，擦出火花的星座類別。
第五名 金牛座
金牛座的個性細心，且非常重視自己感性的一面，會對吃的、睡的等各方面生活下注功夫。這些看在熟男的眼裡，自然會產生「細心的女性很不錯啊」的想法，因此容易受到比自己大4歲左右的男性歡迎。
第四名 巨蟹座
巨蟹座有著強大的母性本能，平常就喜歡照顧大家，因此常常能獲得不錯的人緣，其中當然也包括熟男。特別是大3歲左右的男性，雖然比較年長，但在巨蟹座的女性面前，反而容易開始撒起嬌來。
第三名 摩羯座
摩羯座的想法非常理性，能夠冷靜判斷局勢，並且做出合理的行動。因此在面對比自己年長的人時，常常會讓人感受不到年齡差距，即使是大6歲左右的男性，都會覺得能夠輕鬆相處。
第二名 天秤座
有點年紀的男性，其實對孩子氣的女性是容易感到煩躁的。不過天秤座的女性有膽量、善於社交，所以大5歲左右的男性來說，天秤座女性總是能好好的聽他說話，自然容易提升好感度。
第一名 雙魚座
總是笑臉迎人的雙魚座，靠著可愛的行為舉止，很能準確撩到男性們的心底。且即使因為年齡差出現代溝，雙魚座的女性也可以繼續保持微笑，這樣親和的個性，特別受到大7歲左右的男性喜愛。
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