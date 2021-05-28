小孟塔羅：不出門無所謂還是快瘋掉了？測我宅在家指數有多高

台灣民眾在新冠疫情的傳染下，指揮中心已宣布全國都進入三級警戒，並祭出9大防疫指引。中央各行政機關與民間企業，已開始實施分梯、居家辦公，餐廳禁止內用並改為外帶，民眾為防疫也儘量減少外出。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我宅在家指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Edmund Dulac & Giacomo Gailli(EDMUND DULAC TAROT)

A：宅在家指數60%。(愚人牌正位)

牌面男子揮舞著翅膀飛翔，後背乘載著與之共行的女子。

這張牌表示你的個性喜歡出外，特別是能去看一些不同的事物。因此，在新冠疫情出現前，你就喜歡到國外旅遊，這方式能讓你的心靈沉澱，也幫頭腦充電以激發靈感。小孟老師提供你宅在家的好點子，嘗試看各種類型的電影，能有效助你開闊視野。

B：宅在家指數40%。(權杖六正位)

牌面女子的雙手緊握在胸口，身子一左一右各跟著一隻豹。

這張牌表示你是個很務實的人，講白話一點就是很重視錢財。因此，你擔心宅在家會影響到收入，儘管很幸運能居家上班，也會怕達不到以往的水平，這些煩惱對你是種折磨。小孟老師提供你宅在家的好點子，做一些用網路賺錢的管道，像是拍影片、寫文案、直播主、組團購等等。

C：宅在家指數80%。(聖杯二正位)

牌面美人魚的下半身在水裡，與坐在石頭上的男子緊緊相擁。

這張牌表示你很重視平等互惠，只要待在家對防疫會產生效果，你便會義不容辭好好執行。更會會進一步把這個觀念，傳遞給你所認識的親朋好友，或是透過網路呼籲大家一起。小孟老師提供你宅在家的好點子，趁機好好把居家清潔整頓一番，把不再需要的東西斷捨離吧！

D：宅在家指數20%。(聖杯八正位)

牌面船伕用竹筏將船划向目的地，船上戴已經載滿了人與物。

這張牌表示你可能會覺得太悶，而去想一些合法的點子出門。無論是出門購買民生物資，還是保持社交距離去公園散散步，抑或去朋友家串門子吃飯、聊天等等。這都是讓你在苦悶找樂子的法子。小孟老師提供你宅在家的好點子，靜態冥想是個好主意，動態則可以玩VR遊戲機。

E：宅在家指數99%。(死神牌正位)

牌面女子躺在桌上已沒了氣息，三位披著斗篷的人為她哀悼。

這張牌表示你本來就很宅，待在家裡你自有一套運作法則。家對你來說是最舒服的堡壘，早已習慣佛系生活的你，對你來說如同碰到爽缺，唯一的問題是別被床俘虜了。小孟老師提供你宅在家的好點子，把想學未學的東西拿出來，這正是自修學習的最佳時機點。