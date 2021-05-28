心理測驗／遙控器還是餅乾？一張圖瞭解自己「正在逃避什麼」

逃避雖然有用，但有的時候，還是得去面對真正的問題。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，透過判別一張圖片，就能瞭解自己現在正逃避著什麼東西。

請問：圖中的東西，你認為是下列何者？請以直覺回答

圖中的東西，你直覺認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 磨泥板 B 遙控器 C 餅乾 D 視力檢查表

選擇A磨泥板的你，正在逃避不做就糟了的事情。你現在是否有迫在眉睫的要務，卻又一再地拖延著呢？其實你是一個會在一開始時，把目標放得非常高，但因為難以達成，結果心態上越來越鬆散，最後連本來應該能達到的水準都沒有的人。不嚴加提醒自己的話，事情恐怕會越來越不可收拾。

選擇B遙控器的你，正在逃避與重要的人交流。你現在是否有應該要聯繫，或者該把某些要事告知的對象，卻一直沒有行動呢？其實你是一個內心纖細的人，對於和人的往來，總是會抱持著不安感。首先找個你可以信賴，放開來談的對象聊聊吧，這樣應該能減輕一點內心的壓力。

選擇C餅乾的你，正在逃避面對自己的現狀。你暗自知道現在的自己有不妙之處，但是又沒有面對的勇氣。畢竟你是個想法比較樂天的人，總是告訴自己「總會有辦法的」，但有時事情真的不是不去理它就能解決。如果不早點面對現實，等到事情變得更加嚴重，那可才是真正的不妙。

選擇D視力檢查表的你，正在逃避自己不擅長的事。你總覺得不擅長的事情就跳過，並告訴自己一定也還有其他方法。其實你只是過於慎重，以致於太害怕失敗而已，如果一直逃避自己不擅長的東西，那也會錯過使自我成長的機會。若是長久堆積起來，可是會讓好時機悄悄溜走的。