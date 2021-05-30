殺破狼周運勢／雙子工作岌岌可危 3星座桃花盛開時期

殺破狼2021年5月31日～6月6日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，同時在家宅宮位的火星受到志業宮位的冥王星影響，會因為一些因素待在家中辦公，這段時間可以好好清理居家環境，或是有很多閒暇時間追劇。

感情運方面，在心靈宮位的木星脫離不良相位影響，與金星有良好連結，突然翻出過去喜歡的人寫給自己的情書，或是過去留下的手記，會感嘆追憶似水年華。

本週須注意的部分

交通運方面，水星在交通宮位持續逆行，同時日蝕即將發生在交通宮位，通勤用的老爺車可能即將壽終正寢，需要換新的代步工具。出門當心發生交通意外，或與人產生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到家宅宮位的火星影響，會因為一些因素必須在家辦公、或放無薪假。某些白羊座會因為工作因素離家或搬家，甚至必須長時間待在公司指定的場所工作。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，金星進入學習宮位，會有較多的時間摸索自己喜歡的事物。還是學生的金牛座，會採線上學習的方式遠距學習，不需要到校上課，感覺輕鬆很多，某些考試也暫停。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與在傳播、溝通宮位的金星有良好連結，有很多閒嗑牙的時間與朋友交流，或是因為某些興趣，在網路上結交到志同道合的新朋友，感覺自己不再是邊緣人。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，同時日蝕又即將發生在金錢宮位，薪資有遲發的現象，但你可能快撐不下去了，必須找些新的副業來做，某些金牛座暫時放無薪假，經濟壓力比較大。

感情運方面，金星進入傳播宮位，受到人際關係宮位的海王星影響，單身的金牛座會在網路上遇到聊得來的對象，陷入網戀之中，但要當心是個騙局。有對象的金牛座只能靠網路通訊的方式與對方遠距聯繫，兩地相思。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，會獲得一筆為數不少的賠償金。足以讓你過一陣好日子。某些雙子座的收入有增加的趨勢，手上有餘裕的金錢讓你享受較為奢侈的美食。

感情運方面，水星在命宮退行，同時日蝕即將發生在命宮，與曾經喜歡的人再度重逢，當初的情感依舊，是否再續前緣，或是從此瀟灑離去，此時正是需要作出決斷的關鍵期。

本週須注意的部分

健康運方面，水星在命宮退行，同時日蝕即將發生在命宮，沒事不要出門，很容易感染病毒生病，影響心肺功能，甚至造成一輩子的傷害。某些雙子座則是舊疾復發，要花許多時間治療與復健。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到逆行的水星影響，目前的工作岌岌可危，卻會有一個轉換跑道的機會，此時請謀定而後動，不要躁進。某些雙子座會藉由朋友的介紹進入新領域接受挑戰。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，正是桃花盛開的時期，許多人會對你表示好感，不過同在命宮的火星受到感情宮位的冥王星影響，已經有對象的巨蟹座，要當心另一半吃悶醋。

學業運方面，進入學業宮位的木星脫離不良相位的影響，報告或是學術研究受到重視，甚至有機會登上國際期刊。還是學生的巨蟹座，長時間需要遠距教學，每天不需要通勤出門，可以多睡一些時間，功課輕鬆多了。

本週須注意的部分

健康運方面，水星在精神宮位退行，同時日蝕即將發生在精神宮位，心神不寧，情緒一直鬼打牆，睡眠品質不佳，容易引發恐慌或心理疾病。火星持續在命宮行進，注意血光之災，容易發生意外傷害，或罹患意想不到的疾病。

工作運方面，月蝕的能量持續影響工作宮位，目前對於工作感到倦勤，會想辭職休息。某些巨蟹座的職務會有大幅度調整，會調到新單位，甚至有可能被資遣，職場人事異動大，有些決定要想得夠深夠長。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，日蝕又即將發生在人際關係宮位，失聯許久的朋友會在社群軟體找到你，雙方又開始聯絡了起來。某些獅子座會得知某個好友離世的消息，有些回憶湧上心頭。

金錢運方面，進入財務宮位的木星脫離不良相位的影響，偏財運佳，可買張彩券試試手氣。有投資習慣的獅子座，手中持有標的正在上漲，可選在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到火星影響，因某些問題被迫在家上班，或是放無薪假，對於工作會產生莫名的焦慮感。某些獅子座已經厭倦老是收拾爛攤子的日子了，會想休長假一陣子，甚至辭掉目前的工作。

感情運方面，月蝕能量持續影響戀愛宮位，同時在感情宮位的土星相位不良，喜歡的人突然離開你，任何通訊方式都無法聯絡，自己也不知做錯了什麼，感覺晴天霹靂，無法思考。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與火星同宮，會收到從遠方寄來的禮物或土產，或是和很久不見的朋友們連絡，此時會想召開同學會，但同在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，許多聚會都只能先暫停。

感情運方面，進入感情宮位的木星脫離不良相位的影響，有伴侶的處女座，兩人正在籌備長遠的未來，雙方有結婚成家的計畫。還在曖昧階段的處女座，在戀愛宮位的冥王星受到火星影響，喜歡的人有其他追求者出現，令你擔憂。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，同時日蝕即將發生在志業宮位，目前許多事務進展不順利，失去自信，甚至因此引咎辭職，或是會被資遣。某些處女座必須待在家工作，或放無薪假，公司營運令你擔憂。

健康運方面，土星在健康宮位退行，身體上的許多小問題一直復發，無法痊癒，雖然不會致命，但總是折磨得讓你感到厭世。某些處女座則是會發現罹患麻煩的疾病，必須要長期治療與抗戰。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，木星也進入工作宮位行進，在職場的表現受到肯定，職務在此時會有所調整，但由於同在志業宮位的火星受到冥王星影響，新的職務讓你更加忙碌，甚至沒有回家休息的時間。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星相位不良，與喜歡的人兩地相思，有時會覺得空虛、寂寞、覺得冷，甚至因此肉體出軌。單身的天秤座容易招惹上騙財又騙色的爛桃花，交友管道最好慎選。

學業運方面，日蝕即將發生在學業宮位，同時水星在學業宮位退行，作業以及考試成績不太理想，可能會被當掉或留級。某些天秤座參加大考的成績不理想，會考慮重考，才能進入自己理想的學校。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，受到工作的影響需要離家一陣子，甚至每天生活在職場長期抗戰。某些天秤座則是必須待在家中上班，卻感到處理很多文件的工具不在身邊，感到不習慣。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，金星進入學業宮位，暫時以線上學習的方式上課，省去了通勤時間，感覺上課比較輕鬆。不過由於同在學業宮位的火星受到冥王星影響，有些課程必須要實際操作，會因此感到有些困擾。

感情運方面，木星進入戀愛宮位，桃花運勢旺盛，會有很多追求者對你表示好感，然而同在戀愛宮位的海王星相位不良，招來的爛桃花也不少。某些天蠍座最近在追星、迷偶像，過著醉生夢死的日子，卻十分愉悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位退行，日蝕也即將發生在財務宮位，當心遺失手機或是掉錢包，信用資料被盜用，需要花很多時間補辦資料，十分麻煩。有投資習慣的天蠍座，切勿炒短線，會因此造成嚴重的負債。

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到火星影響，正在求職的天蠍座，雖然有許多面試的機會，但是薪資待遇都不太理想，使你猶豫該不該先將就一些不好的工作職務。工作穩定的天蠍座，被外行人領導內行，感覺專業受到踐踏。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣。出門購物也會因為一些抽獎活動，獲得折扣或喜歡的贈品。有投資習慣的射手座，手上持有標的價值上漲，可選在相對高點獲利了結。

家宅運方面，木星進入家宅宮位，想要購屋或搬家的射手座，這段時間會找到理想的標的，很快就能順利搬家。某些射手座，家中會有喜事，有新的成員加入，或是有家人結婚。

本週須注意的部分

感情運方面，水星逆行在感情宮位，日蝕也即將發生在感情宮位，正在新歡與舊愛之間難以抉擇，若無法下定決心，容易落得兩頭落空。某些射手座與另一半溝通不良，常常起爭執，這段時間，對待越是重要的人要越有耐心。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，原本計畫好的工作會因為突發事件延期或取消。某些射手座會覺得與職場的同事溝通不良，許多問題交給他人做，還不如自己處理。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，木星進入學習宮位，脫離不良相位的影響，會在這段時間準備重要證照、資格的考試，可靜下心來研讀許多資料。還是學生的摩羯座，會待在家中遠距學習，不必通勤的日子感覺輕鬆多了。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的冥王星影響，喜歡的對象踩到了你的地雷，此時會與對方冷戰，但若是他十分有誠意討好，就不要過於固執，否則很可能造成情感難以挽回。

工作運方面，水星在工作宮位逆行，同時日蝕發生在工作宮位，職場有大規模的人事異動，使得你的職務也有所調整，這段時間工作領域一團混亂，許多事務運作不順，十分心煩。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，同時日蝕即將發生在健康宮位，注意心血管方面的疾病，呼吸系統容易遭受感染，出門記得配戴口罩。月蝕能量持續影響心靈宮位，許多波動會使你心情鬱悶，多運動、正面思考，注意身心靈健康。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，進入金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會獲得補償性的賠償金，生活暫時無虞。某些水瓶座會因為工作的特殊性質，在一片不景氣下，業績不減反增。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，同時日蝕即將發生在戀愛宮位，與曾經喜歡的對象再次聯繫上，內心的悸動依舊，對方也似乎顧念著往日的舊情，可望復合。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入工作宮位，同時在工作宮位的火星受到冥王星影響，接任一份看似光鮮亮麗的職務，但卻是個不討喜的職缺，常常需要背許多黑鍋，但在職場卻身不由己。

健康運方面，金星進入健康宮位，同時在健康宮位的火星受到冥王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，喉嚨有發炎的傾向，當心病毒感染。心情特別鬱悶，會是心理疾病好發的高峰期，保持樂觀，才能撐過一切難關。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，單身的雙魚座桃花盛開，有許多人會對你表示好感。然而同在戀愛宮位的火星受到人際關係宮位的冥王星影響，有伴侶的雙魚座，當心第三者介入，或是會因為朋友的頻繁聯絡，惹得另一半不高興。

工作運方面，木星進入命宮，脫離不良相位的影響，會因為某個無意間的表現，成為眾人關注的焦點。同時月蝕能量持續影響志業宮位，會有機會轉換到新的工作領域發展。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，同時日蝕即將發生在家宅宮位，與家人溝通不良，常常一言不合就吵起來，甚至離家出走。此時注意家中男性成員的身體健康與人身安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，無端捲入別人的情感糾紛中，甚至因此退出某個群組。某些雙魚座會因為寵物或流浪在外的毛小孩與鄰居發生不愉快的問題。

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