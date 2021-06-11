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測字：下半年學「這門課」能為你扭轉未來？
【文‧科技紫微網】
活到老，學到老，精神食糧少不了！在混沌不安的時運之中，唯有學習方能行穩致遠、改變命運！當然，不同的時期應有不同的學習方向，下半年你需要加強哪個領域的學習，才更有機會贏得未來？科技紫微網立刻為你測字解惑。
測字選項：
答案分析：
開：
開門七件事，其實樣樣脫不了錢，預示下半年學習理財方面的知識對你大有助益，在投資、理財規劃上多花一些心思與精力，並學以致用，有機會為你開創出一片新天地。你不理財財不理你，想要開源致富，就要先付出時間成本，學習投資理財之道。重點在於學習如何把有限的資金靈活運作起來，讓錢生錢、錢滾錢。
卷：
敞開的書頁藏著轉圜，這是在告訴你，下半年想要扭轉未來就要不斷提升自己的專業度，擁有扎實的專業知識，才能做到胸有成竹，並及時把握住機會。無論是精進原本的工作領域，還是補足目前缺乏的能力，都易大有斬獲。讀萬卷書，方可行成里路。專業知識、專業技術的精進，可讓你的事業道路更為寬廣。
有：
手中有物、與無相應的「有」字，暗示有形與無形的連結。下半年多涉獵一些命理方面的知識，對你大有裨益。接觸玄學、命理等相關課程可讓你內心安定，對未來不再迷惘，更有信心應對變化。就算不一定能立即「出師」，必能使你拓展知識、瞭解人性。無論是對事業、愛情，還是人際關係等等面向，都易有正面影響，獲得進步與成長。
益：
器皿中有水滋潤滿溢，這個字象徵一種活絡的泉源，說明下半年你更為注重身心健康，有利接觸學習養生方面的知識。不妨多花點心思運動健身，或是學習做健康營養餐，都對你的未來大有益處。想要身心健康就不能紙上談兵，需要落實執行。身體調好了，心理更積極陽光健康，人生各方面也易隨朝著光明的方向發展。
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