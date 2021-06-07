常常嫌東嫌西，其實還是離不開你的三大生肖

【文‧科技紫微網】

最近因為疫情升溫，最好減少外出機會，待在家裡的時間長了，和伴侶、家人之間的磨擦也越來越多。不過某些生肖的感情比較內斂，表面上嫌東嫌西，這個不好那個不好，心裡還是離不開你，希望與你長久相守，科技紫微網就來揭曉這些愛在心裡口難開的生肖，到底誰上榜？

生肖牛

對於思想保守的生肖牛來說，他們就是想為你建立一個無後顧之憂的舒適環境，努力工作充當家裡的支柱。也因為個性偏向「苦幹實幹」，不太會說甜言蜜語，有些話其實沒惡意，卻讓你有嫌棄、挑剔的感覺。若你太在意，不妨和他理性討論，找到兩人間的共識，也想想他對你的付出，感受他難以啟齒的心意吧！

生肖馬

路遙知馬力，相處過後你一定會知道生肖馬的魄力與毅力，加上他們大多好面子，有大男人或是大女人的胸襟，沒辦法當個風花雪月、沉浸在愛情裡的小文青，所以常常會用一種嫌棄的態度來表達自己的愛意，說你該怎麼做可以更好，其實是變相地稱讚你已經很棒了，不然他們早就拂袖而去了不是嗎？

生肖豬

這是個愛說反話的生肖，絕對不會直說「你變成什麼樣子我都喜歡」這種肉麻的話，而是故意說「你要是體重增加太多，到時候誰會理你！」其實這句話的潛台詞就是「就算沒人理你，你也還是我一個人的！」這種話中有話的情意，你可要仔細聆聽。表面上有點嫌棄，實際上不只在乎你的健康，還帶著一點溫柔呢。

所以說，一個人真正的喜歡絕不是表面作秀，有時越在意，反而越笨拙、越是錯誤百出，想要洞察愛情，首先得先瞭解他們的個性，以免錯過好緣份喔！

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