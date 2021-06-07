職場高手現身！12星座有哪些深藏不露的能力

【文‧科技紫微網】

現代人每日汲汲營營地為了五斗米折腰，日復一日辛勤的工作著，早就將熱情拋至腦後。你不知道原來你其實是被「某件事」耽誤了現在的人生！想要找到自己的天賦，就跟著科技紫微網一起看看，12星座有什麼深藏不露的實力，可以當職場上的高手？

牡羊座

總是充滿活力，個性積極強悍、凡事都衝第一的牡羊座，最善長具有挑戰性、快速變化的工作，願意奮鬥且正義感十足，適合市場開發與銷售性質的工作；如果有好點子加上資金，也很適合投入新創事業。

金牛座

個性穩重、處事低調，對於專業研究很有耐心又精打細算的金牛座，最適合從事金融相關的行業，他們有獨道的投資眼光，保守穩健的操作手法，能替自己及客戶挑選到好商品，財富也因此一點一滴的累積起來。

雙子座

反應靈敏、對任何新鮮事物都感到好奇，擅於與人打交道的雙子座，有當演說家與公眾人物的實力，他們適合在傳播事業中發展，比如策劃活動、媒體公關、主持人、講師等…，絕對會是這方面的箇中高手。

巨蟹座

具有親和力、富有同理心，懂得關懷照顧他人的巨蟹座，在選擇工作環境時，喜好與家庭有連結的感覺，很適合從事教育相關的工作、社會照護或服務業，他們非常樂在其中，並且還會越做越起勁。

獅子座

有強烈的野心與企圖心，能適時展現自己威望與領導力的獅子座，只要能受到關注，就會有更傑出的表現，可以朝著網紅及表演工作者發展，或是主導性強的工作，比如諮詢師、顧問、管理者。

處女座

做事謹慎認真、擅長分析研究，又懂得舉一反三的處女座，因為記憶力好，學習能力強，在任何專業領域上，都能有條不絮的將細節處理完成，只要用心專注投入其中，將有機會成為優秀專業的研發技術人才。

天秤座

天秤座的人天生擁有絶佳的審美觀與溝通談判技巧，可以輕鬆搞定別人難以協調的事物，適合高端精品的銷售，與美相關的設計師行業或者公關業、外交人員，以他們的個人魅力，都將能在這些領域上嶄露頭角。

天蠍座

天蠍座的人具有細微的洞察能力，以及抽絲剝繭的推理邏輯，善於觀察並揣測他人的想法與心理，適合從事神秘性質的行業，比如心理諮商、玄學的研究策劃、調查員或偵探這方面的工作。

射手座

對生活充滿熱情，嚮往自由不受約束的射手座，其實骨子裡有很多想法等著實踐，讓自己不斷的創新與進化，抱著開放的學習心態，接收來自四面八方的新知，適合往廣告傳媒、旅遊行業、遊戲相關產業發展。

摩羯座

摩羯座的人性格嚴謹沉穩，自律又有責任心，拼命工作只為了有朝一日可以成為有影響力的權威人士，踏實的一步一腳印向前行，適合從事長期規劃的工作，比如土地開發建設、公職人員、政治人物。

水瓶座

水瓶座具有獨特跳躍性的創新思維、求新求變，不按牌理出牌，時常在投入自己有興趣的事物時，靈感會源源不絕的冒出，適合從事需要持續有新點子的網路資訊產業、活動企劃、高科技相關產業。

雙魚座

處事圓融、想像力豐富，做事隨性憑感覺的雙魚座，天生就是浪漫藝術家的特質，腦子裡隨時都有各種不同的劇本與情節在上演，適合從事音樂、戲劇、舞蹈、表演創作這一方面的工作。

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