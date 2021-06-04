不能沒有愛！「4星座」就是為愛而活

【文‧科技紫微網】

偶像劇裡的主角可以為了愛情生死相守，只為守護片刻的幸福。那麼現實生活中，哪些星座是為愛而活的代表，永遠渴望愛、追求愛？科技紫微網點名四大星座，來看看誰上榜？

射手座

愛與自由，一體兩面

別看射手們平時都是一副灑脫、隨性的模樣，雖然愛好自由，卻也怕迷失方向，會反復問自己“我想要的到底是什麼？”因此射手座是在一次次愛的體驗裡成長，找到自己的真面目。

在愛情裡，他們能夠更瞭解自己是一個怎樣的人，適合和什麼樣的人相處。就像是一次次試錯過程，不斷去愛，不斷尋找自己，很多人認為射手花心，其實是不了解他們內心的糾結。

雙魚座

為愛勇敢，浪漫無限

「愛」雖然是無形的，卻可以成為雙魚的力量，因為相信，所以願意。就像小美人魚一樣，為了追尋一段愛情，不惜冒著化作泡沫的危險，用聲音換取雙腿，離開大海，走向未知的陸地。

遇到喜歡的人，雙魚座會毫無保留的傾倒自己全部的愛。看著喜歡的人開心的模樣，想著與TA相處的一點一滴，好像世界萬物都變得可愛起來。心裡有一個空間被愛情填滿，勇氣油然而生。

巨蟹座

有愛就有安全感

巨蟹座是一個很缺安全感的星座，渴望一段堅定恆久的情感。如果沒有愛情，巨蟹座容易變得敏感、脆弱，覺得自己好像滿腔的溫柔沒地方付出，甚至陷入長期的自我懷疑。

對於巨蟹座來說，最幸福的事情莫過於和情人相戀，能擁有共同的未來，一起組建屬於兩人的溫馨家庭。有了愛的力量，生命好像才有了歸宿感，為了捍衛這段感情，再溫柔的巨蟹也會卯起來反擊。

牡羊座

要愛就要狠狠愛

在十二星座裡，牡羊座是公認的幼稚鬼，像個孩子一樣天真，很難獨自消化他們與生俱來的炙熱情感。總是很多精力，覺得人生就是要做自己想做的事情，愛自己想愛的人，哪怕不被看好。

牡羊座是個典型的行動派，遇到喜歡的人，會多了很多莫名其妙的勇氣，會為了兩人的未來奮力一搏，工作和生活都會變得積極起來。愛情是他們的燃料，能夠徹底點燃他們對生命的熱情，炙熱地愛，炙熱地活。

承認自己對愛情的渴求，其實也沒什麼好丟臉的。逃避愛情，假裝自己是不需要愛情的人，不也是另一種懦弱嗎？祝福大家都能勇敢相信愛情，努力去追尋！

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