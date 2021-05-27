6月星座塔羅運勢：巨蟹借力使力，天蠍打鐵趁熱

【文‧科技紫微網】

步入6月，真正的夏天已經開始啦！雖然從5月底就開始水逆，幾乎橫跨了整個6月。在這段期間，大家可能會出現逃避心理、做事拖延等問題，最好避免給自己消極的心理暗示，保持平和心態來迎接上半年的尾聲吧！至於運勢方面要注意的事，就讓科技紫微網來為你揭曉。

牡羊座

塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給牡羊的啟示是「回報」。整體運勢很不錯，雖然有些疲憊，但一份耕耘一分收穫。單身者的人際圈進一步擴大，有伴侶的人也會因互動增多而戀情升溫。手上的工作順利進行。但錢幣七也在提醒你，需要評估當前的形勢，你正在努力的事情值得你去做嗎？真的用對方法了嗎？會不會在徒勞無功呢？一定要小心這點喔！

6月會發生的事情：

1、單身者遇到桃花但搖擺不定。

2、戀人的肯定或鼓勵使你信心大增。

3、工作能夠有條不紊的完成。

4、收到一筆歸還的欠款。

5、下半月小有偏財運，可以試試買彩券。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

塔羅牌：聖杯騎士

本月塔羅給金牛的啟示是「機會」。有新的機會在靠近，生活正在悄悄變化，大膽去嘗試吧！哪怕是與之前完全不同的路，都有可能會遇到幫助你的人。此外，人際往來是你本月的難題。聖杯騎士暗示你對待感情有些理想化了，最好別犯忽冷忽熱的毛病，保持情緒穩定，與人往來方能順遂結好緣。

6月會發生的事情：

1、桃花雖多，但並不滿意。

2、戀人之間爆發信任危機，凡事應主動溝通。

3、總能提前完成自己手上的工作。

4、學習狀態不好，心氣浮躁，很難靜下心。

5、消費慾望強烈，注意克制。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：寶劍九

本月塔羅給雙子的啟示是「平靜」。本月你的情緒有些躁動不安，容易沉浸在自己的想法之中。你要走的這條路似乎並不平坦，感覺力不從心。其實最大的敵人就是自己，想要馬上把所有的事情都處理好，顯然是很吃力的。先平靜下來，接納自己後再展開你的行動，才能走的又快又遠。

6月會發生的事情：

1、生活略顯單調和枯燥。

2、與戀人或好友冷戰。

3、突發事件打亂你的工作計劃，記得做好準備。

4、月中以後工作順利，能夠提前完成任務。

5、身體可能有些小毛病，最好多休息。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：權杖三

本月塔羅給巨蟹的啟示是「遠見」。權杖三是一張象徵事業小有所成的牌，本月你有機會在一個團體中擔任領頭羊的角色，借助外力獲得成功。有伴侶的人雙方會朝著彼此承諾前進。但無論是事業還是愛情，權杖三都在提醒你，眼光放長遠，不要侷限於眼前的成就，這時候更應該趁著精力充沛，把握機會，乘勝追擊。

6月會發生的事情：

1、在團體活動中與異性擦出火花。

2、戀愛中的人萌生同居或結婚的打算。

3、在會議或某個工作場合成為主角。

4、有到外地出差的機會。

5、結識一個頗有投資心得的人。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：倒吊人（逆位）

本月塔羅給獅子的啟示是「角度」。本月在愛情、事業等各方面發展都比較緩慢，甚至可能陷入瓶頸、難有進展。不過，千萬不要因此失去耐心喔！每個瓶頸的出現，都是讓你停下來思考的契機。不妨把重心放在職業規劃和個人選擇上，常常換個角度看世界，換一種思考模式去看你目前面對的難題，是這張牌最想傳達給你的訊息。

6月會發生的事情：

1、雖然有人介紹對象，但是你會覺得聊天很麻煩。

2、對伴侶忽冷忽熱，引發爭吵。

3、有想辭職的念頭或跳槽成功。

4、工作積極向上，能得到上司的肯定。

5、財路得到拓展，發現好的理財產品，投資方式變多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給處女的啟示是「自律」。這是富有激情和創造力的一個月，自律的態度讓你的心得到安定與自由，不管是愛情、事業還是財富，保持活力，用充沛的精力和愉悅的心情去對待，都能讓你獲得更好的結果。不過在人際關係上，尤其是與同事或戀人之間，要小心拿捏尺度，記得做事前先問問看別人的意見哦！

6月會發生的事情：

1、與自信、有魄力型對象特別有緣。

2、戀愛中的人容易爆發口角衝突。

3、有出差機會，並能順利完成任務。

4、受外界影響動搖內心的想法。

5、消費超出預算。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：審判

本月塔羅給天秤的啟示是「決斷」。只有做自己真正喜歡做的事情，才能充滿動力和能量。這月是找到生活重心，為自己充電的一月。這張牌告訴你，其實處境並沒有你所想的那麼差，只是很多時候，你都因為顧慮太多、缺乏決斷，而白白錯失了機會。想要有所轉變，就要聆聽內心的召喚，然後勇敢去執行。

6月會發生的事情：

1、單身者外出有桃花，但未必是正緣。

2、對待戀人的態度有些敷衍，引起對方不滿。

3、工作上出現一些麻煩，需要耐心解決。

4、與同事之間因表達不當，產生誤會。

5、有漏財危險，外出注意保管好自己的錢包。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：權杖八

本月塔羅給天蠍的啟示是「快速行動」。此時是你展示自我的最佳時機，一切已經準備就緒。所以果斷做出個決定，然後迅速行動吧！若能打鐵趁熱，是很容易得到驚喜的一個月，可能是某個工作專案，或停滯不前的感情，在本月都向前一大步。但這張牌也意味著短暫的勝利，即便旺運勢如破竹，還是要保持理智喔。

6月會發生的事情：

1、單身者一見鍾情的機率高，進展迅速。

2、戀愛中的人牽手外出旅行。

3、談定了一個遲遲搞不定的合約。

4、購物毫無計畫，錢包縮水嚴重。

5、財路得到拓展，發現好的理財產品。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：月亮

本月塔羅給射手的啟示是「堅定」。月亮牌代表著恐懼和焦慮，可能是你正站在某個分岔路的路口，或是進入一個陌生的領域。月亮牌在提示你，弄清楚自己真正的目標，保持自我的態度，堅定自己的想法，不輕易被他人的意見所左右，才能使你發展的更加順利。

6月會發生的事情：

1、單身者被聚會場合被異性搭訕。

2、陷入三角戀情或令人內心不安的戀愛。

3、自己的努力得不到重視，工作積極性下滑。

4、事業上會受年長者提點，有貴人相助。

5、賺錢靈感迸發，但不知如何實施。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：太陽

本月塔羅給摩羯的啟示是「發現」。太陽的力量讓你運勢增旺，感情甜蜜，工作少有煩惱，受人器重，是大展身手的好時機，處處能體驗到被人需要的滿足感。在這種愉快的氛圍中，不妨多留意身邊所發生的事情，其中暗藏了不少新機遇，而且大多與「團體力量」、「合夥」有關，好好把握吧！

6月會發生的事情：

1、有人給你介紹不錯的對象，別急著拒絕。

2、與伴侶沉浸在兩人世界中，有說不完的情話。

3、與新同事共事愉快，受到上司嘉獎。

4、工作粗心大意，要反覆檢查才行。

5、消費慾望強烈，不該買的就不要買了。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

塔羅牌：女祭司

本月塔羅給水瓶的啟示是「表達」。本月顯得有點無精打采，比起對外活動，似乎更熱衷於獨處。冷靜的思考能帶給你更多內在的智慧，把它用在學習或深造上能看到非常顯著的效果。另一方面，也意味著封閉帶來的冷漠與消極。試著多多表達自己，你會發現身邊其實不乏理解你的人，為你帶來不少靈感，幫你開啟新大門。

6月會發生的事情：

1、單身者對感情有點提不起興趣。

2、與同事在溝通工作時發生不愉快，陷入僵局。

3、求職者找到心儀工作的機率高。

4、讀書進度不錯，但也要注意分配時間，舒緩壓力。

5、敏銳的直覺讓你掌握不少有利的市場訊息。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：聖杯七

本月塔羅給雙魚的啟示是「選擇」。運勢起伏較大，雖然有不少機會，卻很容易陷入一種難選擇的混亂之中。不加控制的脾氣會破壞你的感情，屈從於懶惰會影響你的工作，冒失的投資行為會讓你破財。聖杯七的出現是在提醒你，需要儘快調整你的生活狀態，放棄一些不切實際的幻想，選對正確方向。

6月會發生的事情：

1、發現某個認識已久的朋友其實早就對你有好感。

2、因為日常瑣事與伴侶發生爭執。

3、工作狀態不佳，需要額外花時間補救。

4、睡眠品質不佳，精力無法集中，讀書狀況受影響。

5、財運低迷，不適合參與投資活動。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

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