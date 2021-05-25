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全台停課！最崩潰的親子星座組合 TOP1越相處越討厭

聯合新聞網 / 安妞星座
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人人都說：「有爸媽的孩子長得好，有小孩的家庭最快樂。」當孩子在身邊的時候，是幸福快樂；當孩子不在身邊的時候，是百般思念。最近因為疫情，小孩被迫停課，大人又得在家上班，看到自己調皮不聽話愛惹事的小孩，卻得24小時隨時相處在一起，應該會先抓狂之後再度抓狂吧！讓我們來了解，最崩潰的親子星座組合，前五名會是哪些呢？

第五名：獅子座父母vs雙子座小孩

獅子座父母，最希望孩子能夠聽話，因為獅子座的領導慾望強，喜歡掌控權利，喜歡指揮小孩做任何事都聽父母的；而雙子座小孩卻又是最頑皮，最會硬碰硬，不愛聽話，都把父母的話當耳邊風，不當一回事，也常令獅子座父母生氣。當脾氣一來的時候，獅子座父母最不喜歡輸的感覺，一定要教訓小孩才行，這時雙子小孩就開始耍嘴皮，開啟無賴模式，開始卸責兼說謊，常常整個家都不得安寧的。

第四名：處女座父母vs射手座小孩

處女座父母，對事情都要求嚴格及挑剔，也有自己的堅持，因此容易給小孩壓力；射手座天生愛自由，不喜歡被管，爸媽說的話，小孩完全沒在聽，而且射手小孩整個就是「皮」又「叛逆」，最不喜歡被爸媽管了，尤如脫疆的野馬，相當難馴服。又得面臨射手小孩常粗心又大意，忘東又忘西，欺善又怕惡，害得處女座爸媽，都得追著小孩，在後面幫忙擦屁股，真是勞心又勞累。

第三名：射手座父母vs雙魚座小孩

射手父母其實不喜歡任何人來破壞他們原本自由的生活，射手座習慣自在，所以常有時候神經大條，粗心又大意的現象，對孩子很多表現不是很在乎，尤其是面對內心戲豐富、情緒特別敏感的雙魚座小孩，在成長過程中是很需要安全感。這種組合反而會變成，雙魚座小孩常吵著要爸媽陪，射手座爸媽卻不是很想理會小孩，崩潰的有可能是小孩寂寞的心靈。

第二名：牡羊座父母vs摩羯座小孩

牡羊座的父母比較衝動、直率，因此評論孩子的一些表現會比較直接，也受不了動作溫吞的小孩；摩羯座的小孩，很有自己想法跟主見，事情也很有自己的標準，不喜歡被指揮做事，也就是很有自己的個性。當牡羊座爸媽遇到摩羯座小孩，就像是車陣中的跑車，想快也快不了，慢郎中一樣，小孩每天在爸媽的催促聲中長大，聽久了反而不在乎了。若孩子懂事了，應該會反過來對爸媽說：你該醒醒囉。

第一名：天蠍座父母vs水瓶座小孩

天蠍座很有事業心，也是一個好鬥的星座，會把這本能投射在子女身上，強制子女接受大量的培訓，每天就跟孩子說：「你要做到最好！」而水瓶小孩，聰明又很有自己想法，思想前衛且反傳統，更討厭被嘮叨，不愛聽別人的指揮，因此對於父母強制的要求，一點興趣也沒有，每天就跟爸媽說：「不要不要不要」。在大人小孩各有堅持、主張的情況下，完全看不出和樂的幸福感，真是越相處越討厭。

星座 疫情 親子

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