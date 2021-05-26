容易受情人矇騙的「星座+血型」TOP3 善良也要有點鋒芒

愛情雖然甜美，但是在感情世界，也少不了利用他人的感情，四處招搖的騙子。日本網站「美人百花.com」就以星座與血型進行分析，選出三個最容易受異性矇騙，需要當心的組合。

第三名 血型B型+天蠍座

擁有孩童般純真的B型，以及心地善良的天蠍座，很容易在未查明事實真相前，先一步相信對方所說的話。例如對方如果說了「今天忘記帶錢包」，自己就會立刻把餐錢全付光。如果只是一兩次還說得過去，但如果疏忽大意，很容易一再受騙，累積相當可觀的損失。必須記取過往教訓，才不會重蹈覆轍。

第二名 血型A型+處女座

A型和處女座都是個性認真的人，正因如此，自己會覺得不容易會受到欺騙，而給予對方可乘之機。例如隨口說出「自己在經營公司」但實際上是無業的人，或者沒什麼錢卻宣稱「名下有三台汽車」的人，第一時間都會誤信對方的話語。保持警覺心，盡量多問細節，辨別那些話中有沒有矛盾之處，才能避免當了冤大頭。

第一名 血型O型+雙魚座

大而化之的O型，加上純真性個的雙魚座，可說是個超級大好人。這樣的被信口胡謅「媽媽住院需要大筆資金」、「要是沒有一百萬，經營的公司就要破產了」，還真可能傻傻的信了。雖然正直是種美德，但處在陰險的社會，還是需要處處留心。當真的碰到棘手的狀況時，比起貿然行動，不如多跟旁人商討一下，聽聽客觀的意見再做判斷。