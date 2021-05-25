最佳同居男女「星座組合」TOP5 防疫宅在家也甜蜜蜜

疫情當前，大家避免染疫足不出戶，倒也增加了與親人、愛人彼此相聚的時刻。日本網站「愛カツ」近日就分析，哪些星座組合的男女在同居時特別合拍，即使天天膩在一起，也都能開開心心的度過。

雙子座的男性與處女座的女性

處女座的女生非常重視家庭整潔，對哪裡有些髒了的地方，就會感到十分在意。這種潔癖性格對大多數人來說很麻煩，但雙子座的男生碰上了，麻煩的部分很容易就能一笑置之，還會稱讚女生的衛生觀念，是屬性非常好的同居組合。

水瓶座的男性與水瓶座的女性

水瓶座的男性是擁有獨特想法的人，為此經常與他人有意見相左的狀況。然而碰上同樣有此特徵的水瓶座女性，兩人卻能以好對手的關係，維持著絕妙的距離，彼此都能在舒適的範圍內度過。

摩羯座的男性與摩羯座的女性

摩羯座的男性討厭做事缺乏效率，認為沒有用的事情，就應該要完全的避免。如此強硬的性格，同樣是摩羯座的女性再瞭解不過，因此也會靠著敏銳的觀察力，彼此避開對方的雷區好好相處著。

天秤座的男性與摩羯座的女性

善於社交且有型的天秤座男生，對摩羯座女性是抱有憧憬的。雖然看似難以契合，但想法比較實際的摩羯座女生，發現天秤座男生能夠達成她的要求，自然會願意接納他。是非常適合在一起同居的組合。

處女座的男性與水瓶座的女性

這兩個星座的人，都是容易變成「宅男宅女」的性格。即使喜好的東西或許不盡相同，但萬變不離其宗，兩人很容易就會理解對方的想法，並且保持尊重之意，是能放心安穩度日的一對。