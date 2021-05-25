你才「文昌化忌」，你們全家都「文昌化忌」!

上完課正在收拾教具時，一位面帶愁容的學員悄悄地走到跟前，聲音輕到像是家醜不可外揚般地問道: 「聽說今年是文昌化忌之年，我的兒子正好要參加國中會考，文昌化忌會不會讓他考試成績不好，甚至考不上?」

正在思索要怎麼回答及安慰這位望子成龍、憂心忡忡的母親，但是腦中浮現的卻是非常搞笑，但是說不出口的那句「你才文昌化忌，你們全家都文昌化忌!」

雖然搞笑之語是本能反應，但胡言亂語還是有所本的，因為今年的流年四化是文昌化忌；也就是說，所有人的流年命盤上都有文昌化忌!

至於「文昌化忌」會造成什麼影響，還是要看它在哪一個宮位；如果是在命宮或是官祿宮，的確會對讀書、升學考試造成某種程度的負面影響。

然而，這位母親的擔憂引發了另外一個議題: 文昌化忌只會對讀書、升學考試造成影響嗎? 沒在讀書，不參加升學考試的人，就完全不受影響嗎?

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細數文昌所代表的意涵，大多與文明、教化、理性有關，帶有傳統、古典的價值取向。

譬如說: 古人認為讀書才能讓人們有教養，變得文明。因此，便不難想像為什麼文昌與讀書考試有這麼強的關聯性。

孔子所說的「名不正，則言不順；言不順，則事不成；事不成，則禮樂不興；禮樂不興，則刑罰不中；刑罰不中，則民無所措手足。」大概是最能闡述文昌的一段話。

用白話文來說，就是名份不正當，就無法將事理表達得順暢，也就是理不直則氣不壯；表達無法順理成章，做起事來就不容易成功；如果社會上事事都不成，禮樂教化就不能興盛；禮樂教化不興盛，光用法律、規定、刑罰，也無法維護社會的秩序；既然連法律刑罰都無法維護社會的秩序，那麼人民就會手足無措，不知如何是好了。

因此，文昌所帶有的含義就有了包山包海的傾向: 包括名分、文字書寫、訴訟文件、股票買賣、公文信函往返、契約(合約)、證書、證明文件等。

而文昌化忌所會有的現象就是名分、禮節不全，文書不顯，代表上述的事物可能會有是非、挫折或麻煩。

說到「名分」，文昌化忌所造成的巨大效應，首推「鮭魚之亂」!

除了因為要吃免費壽司而改名，與「名分」、「名正言順」有關之外(改名為鮭魚才能明正言順地免費大吃)，「鮭魚之亂」還引發諸多與文昌有關的爭議。

因為改名(改為鮭魚，或是再改回原名)牽涉身分證的更改，「證明文件」改來改去造成了行政資源的浪費，其實就是一種麻煩。

有立委則建議修法設「改名冷靜期」，規範改名後短期內不得再次更改；雖然建議並未成案，但也頗有「禮樂不興，則刑罰不中」之意。

畢竟文昌代表傳統、古典的價值取向，因此有人認為這股發生在年輕世代的改名熱潮(或是亂象)與教改有關。這種看法又引發了不同世代與不同教育觀點的論戰。

無論是「行為是否理性?」還是「是不是教育出了問題?」，關注與爭論的焦點都與文昌所代表的理性與教化有關。

一個看似無厘頭的行銷活動，數百人因此改名，上千人實際參與，卻引來國內外媒體的大幅報導與議題討論。到底是鮭魚之亂還是鮭魚之光(曝光)? (人們爭相要改名為鮭魚，至少鮭魚覺得臉上有光!)

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相較於文曲偏向口才與口語表達的特質，文昌則傾向以文字或書面的表達。

那麼，如果用直觀的角度來看「文曲化忌」，就是說話不算話，口頭承諾出了問題；「文昌化忌」，則代表文字或書面的資料有錯誤，或是出了問題。

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電商平台將在網路上販售的蛋塔、衛生紙標錯價格，造成消費者下單搶購；專售電子商品的網站將手機的價格標錯，相當以一折的價格販售。其實都可以算是「文昌化忌」書面資料產生錯誤的受害者。

但是有些錯誤的發生，並不像小學生寫錯字，拿個橡皮擦或修正帶修正一下就可了事。商品標錯價格，平台業者原本想以取消訂單並全額退款來處理，但隨即又觸發了另一個「文昌化忌」的地雷。

完成交易且理直氣壯的消費者，當然不願意接受平台業者片面取消訂單的做法。搶購也是要花消費者的時間與精神，怎能徒勞無功?

於是受理消費爭議申訴的消保官接到了消費者的不平之鳴後，啟動了其他文昌的意涵: 契約與訴訟文件。並對業者曉以大義(依照我的經驗來看，就是請業者到主管機關的辦公室喝杯咖啡): 契約成立後，業者應確實履行契約，不能片面解約；一旦標錯價，也要認賠出貨。

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新冠肺炎疫情嚴峻，雙北進入三級警戒；雙北市長率先宣布高中以下停課。隨後教育部也宣布全國各級學校停課，所有學生都無法正常到校上課。

既然文昌與讀書的連結很深，「文昌化忌」也意味著正常讀書這件事受到了阻礙，有了麻煩。所有學生都無法正常到校上課，當然也算是受到「文昌化忌」的影響。

但是「文昌化忌」的重災戶，應該是被迫在家上班(WFH)還要與小孩朝夕相處、身心俱疲的父母們!

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那麼，「文昌化忌」所造成的影響或損失會很嚴重嗎?

有人認為: 文昌不在十四主星之列，化忌所造成的影響或損害程度，並不像其他十四主星的化忌那麼嚴重。

如果不管不同觀點的論戰，「鮭魚之亂」很嚴重嗎? (活動結束，再把名字改回來就好了，何必大驚小怪!)

「標錯價格」很嚴重嗎? 賠錢了事，花錢消災就好了! (某個自己開公司當老闆的朋友表示: 所有能夠用錢解決的事，都是小事!)

「學生都無法正常到校上課」，並不是輟學或失學!(不是還有線上教學嗎?)

我絕對相信: 你們家的大事都是由你決定，小事才讓配偶決定!(但實情是: 你們家好像也沒有什麼大事需要你來做決定!)

既然文昌也代表文字書寫，那麼家長不忍心唸小學的兒子生被罰抄課文，向老師求情而引發的爭議與論戰，到底算不算「文昌化忌」?

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