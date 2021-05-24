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唐綺陽星座運勢週報：水星將逆行！處女事業三級跳 雙子理財有貴人

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報5/24-5/30】

重要星象：水星即將逆行，土天四分，火星進入18-22度，金水合相。

水星即將逆行，溝通容易產生誤會，宜多加思考如何表達，小心交通不順、折返跑等狀況連連，要多點耐心去因應。土、天四分，一、二月的紛擾再度出現，衝擊原有的認知，影響對於未來的規劃。火星進入18-22度，衝突感逐漸高張，許多問題一觸即發，思考安全感議題。金、水合相，對感情、金錢價值有進一步的溝通，雙子、處女、金牛、天秤等星座，受到關注與討論。

工作注意：巨蟹、處女、魔羯、水瓶

巨蟹：工作表現受關注，有機會被看見

處女：事業運三級跳，信心大增

魔羯：別再埋頭苦幹，要多與人配合

水瓶：有長官型貴人，請保持穩健經營

桃花注意：白羊、金牛、獅子、雙魚

白羊：身段柔軟些，能讓人改觀

金牛：當心冷漠會影響桃花

獅子：別太挑剔，多注意身邊的桃花

雙魚：桃花運佳，感情能夠心想事成

財運注意：雙子、天蠍

雙子：理財有貴人，多參考對方建議

天蠍：要努力掌握主控權

健康注意：天秤、射手

天秤：要避免交通狀況而受傷

射手：健康狀況早有預感，該好好保養了

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 火星 唐綺陽 理財 每週星座運勢

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