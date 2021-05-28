每日星座運勢／天蠍同事是今日貴人 遇難題多加請教

2021-05-28

牡羊座

貴在堅持。

整體運：★★★★☆

單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日。有利獨處，好好享受做白日夢的滋味，想像浪漫的情境。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。

財運：★★★★☆

對金錢極為敏銳，有利投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

金牛座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金

開運方位：正南方向

雙子座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

事業運：★★☆☆☆

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

財運：★★★★☆

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00朝霞紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，帶給你滿滿的動力。

事業運：★★★☆☆

面對工作顯得較為被動，等著上級下指令安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00蘭花紫

開運方位：正西方向

獅子座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

財運：★☆☆☆☆

要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00萊姆黃

開運方位：西南方向

處女座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00雪花銀

開運方位：正西方向

天秤座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★★☆☆

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

財運：★★★★☆

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00薔薇粉

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

射手座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

財運：★★★☆☆

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

摩羯座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

有桃花出現的跡象，但是，也容易太過急進而嚇跑桃花。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再檢查確認一番。

財運：★☆☆☆☆

不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品。投資上則易判斷失誤，有利保守觀望。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：東南方向

水瓶座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者對感情有所疏忽，應多抽空聊聊天，跟對方分享日常，別冷落了伴侶。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你作對，想要放棄努力。

財運：★★★☆☆

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00珠貝白

開運方位：正南方向

雙魚座

生活、事業、愛情都讓你覺得很享受。

整體運：★★★★★

今天懂得營造生活情趣，活力四射，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會增多。在投資上，可以選擇股市或房地產方面，也算是很不錯的選擇。事業運佳，靈感不斷，對於創意設計者特別有利。

愛情運：★★★★★

不缺跟異性對象接觸的機會，只是，想要有進一步的感情發展卻需要付出較大心力。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過，較適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時，也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★★★☆

財神來報到，有多元得財的機會。收益頗豐，有幸運之神隨侍在側的優越感。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00珊瑚橙

開運方位：東南方向





