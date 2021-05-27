每日星座運勢／水瓶投資勿衝動出手 工作事先調配

2021-05-27

牡羊座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白

開運方位：正北方向

金牛座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

財運：★★★☆☆

你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：正南方向

雙子座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

財運：★★☆☆☆

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00湖水綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

事業運：★★★☆☆

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

獅子座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00臘梅白

開運方位：正西方向

處女座

運勢低落，需快速適應變動。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的運勢較強。

事業運：★★☆☆☆

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

財運：★★☆☆☆

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天秤座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

天蠍座

溝通的日子，適合進行心靈交流。

整體運：★★★★★

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

愛情運：★★★★☆

有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。

事業運：★★★★★

今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00深海藍

開運方位：東北方向

射手座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★☆☆☆☆

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00臘梅白

開運方位：東北方向

摩羯座

調整策略，就會見到成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：正西方向

水瓶座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★★☆☆

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

財運：★★☆☆☆

在投資上不可衝動出手。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：西南方向

雙魚座

保持空氣暢通，有利於減少流感的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷將成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作品質，增加重做的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來的生活，是結婚的好時機。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的互動，以免因為溝通不良而引發後遺症。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定，卻有散財的跡象；趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00玉髓紅

開運方位：東南方向





