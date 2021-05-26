每日星座運勢／雙魚上班別做私人事 戒貪降低受騙

2021-05-26

牡羊座

情緒不穩，思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★☆☆☆☆

要小心被親朋好友的話誤導了，說不定對於他們有利的資訊卻不適合你。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00遠洋藍

開運方位：正南方向

金牛座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

事業運：★☆☆☆☆

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

財運：★★☆☆☆

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00芒果黃

開運方位：西北方向

雙子座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

有機會結識活潑開朗、具幽默感的異性朋友，但不適合表白，易遭到拒絕。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00芥末黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★★☆☆

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：正南方向

獅子座

聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。

財運：★★★☆☆

不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00水晶紫

開運方位：正東方向

處女座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

事業運：★★★☆☆

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

財運：★★★☆☆

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

天秤座

借助好運勢，解決延宕已久的問題。

整體運：★★★★★

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

愛情運：★★★☆☆

愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。

事業運：★★★★★

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。

財運：★★★★☆

適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00香檳金

開運方位：東南方向

天蠍座

對愛應多一分包容和珍惜。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

事業運：★★★☆☆

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

財運：★★★☆☆

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：正西方向

射手座

心情開朗，看什麼都覺得順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

今日你輕而易舉就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外與驚喜。如果能夠欲擒故縱，成功的速度會更快。

事業運：★★★★☆

顯得比較成熟穩重，工作上的事情都能辦得穩當完善。

財運：★★★★☆

今天你在賭場上敢下大注，在氣勢上輕易就贏過了賭友。如果能夠記得見好就收這個原則，可以保住勝利的果實。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00碧空藍

開運方位：西北方向

摩羯座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

水瓶座

注意飲食營養的搭配！

整體運：★★★★☆

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

愛情運：★★★★☆

交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

事業運：★★★☆☆

工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。

財運：★★★★☆

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00臘梅白

開運方位：正北方向

雙魚座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00夕陽橙

開運方位：正南方向





