殺破狼周運勢／白羊小心桃色陷阱 獅子金錢投資運好

白羊座：

整體運勢

工作運方面，冥王星持續在志業宮位行進，目前所有的業務都必須獨立一人完成，已經習慣不需要打卡的工作型態，逐漸建構出自己的小事業，你也會比較喜歡現在的作業型態。

本週須注意的部分

溝通運方面，水星將在溝通宮位退行，手機或是重要的通訊設備可能會故障，你無法對外發出訊號，別人也無法聯絡你，好像被世界遺棄了。某些白羊座與人發生言語上的誤會，使得你很多事情白忙一場。

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，不論多早的課程，都不要遲到或缺席，點名不到就被當掉的可能性極高。某些白羊座辛苦完成的論文，會因為電腦故障，無法讀取、輸出，需要想辦法挽救檔案，否則可能無法畢業，請多備份。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到傳播宮位的金星、以及退行的水星影響，慎用交友軟體認識新對象，容易陷入被詐騙的桃色陷阱中。有伴侶的白羊座則與另一半貌合神離，很多事情兩人看法分歧，溝通不良。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，木星、海王星齊聚人際關係宮位，十年寒窗無人問，一舉成名天下知，有許多人想巴結你，在人際關係上看似風光，不過知人知面不知心，要好好慎選朋友。

感情運方面，月蝕發生在慾望宮位，在肉體關係上的需求會特別強烈，若無法給對方一個承諾，只耽溺在彼此的魚水之歡中，關係並不會長久。這段時間會結束一段畸戀。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星將在金錢宮位逆行，月蝕又發生在財務宮位，這段時間當心被詐騙，或是掉錢包。有投資習慣的金牛座，切勿炒短線，不但不會賺取價差，還可能因為貪心，造成嚴重負債。

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，在職場上失去好夥伴，感覺孤掌難鳴，會對於目前的工作領域感到悲觀，壓力沈重，而有轉換跑道的想法。某些金牛座升職為主管，實際上卻是個需要背黑鍋的角色，一點都不風光。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，謀職中的雙子座，面試運佳，面試新工作會遇到很久不見的朋友引薦，進入大型組織工作。工作穩定的雙子座會晉升為主管，掌握許多資源。

人際關係方面，水星在命宮逆行，在某些活動或場合，巧遇有過一些誤會的朋友，許多事情事過境遷後，雙方可言歸於好。某些雙子座則會與很久不見的好朋友見見面，好好敘舊。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，這段期間，個性上的小奸小惡都會被對方放大檢視，雙方容易在此時不歡而散。還在曖昧關係中的雙子座，則會莫名其妙被對方封鎖，不相往來，自己也不知做錯了什麼。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，會突然收到超乎自己預期的稅單或帳單，手上現有的資金完全無力負擔。某些雙子座會因為賴以為生的手機與電腦壞掉，必須換新，但存款不太足夠，必須分期付款購買。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，幸福不是轟轟烈烈，而是淡淡的穩定與信任，現在你正享受著這樣的恬靜。單身的巨蟹座會覺得一個人沒什麼不好，有個可以遙望的人就滿足了。

學業運方面，木星進入學業宮位，在專業領域上有突破性的進展，論文或研究成為重要的指標。已經進入社會工作的巨蟹座，會有機會回到校園深造，再唸個學位。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，對於工作感到倦勤，即便現在工作並不好找，也會想辭職休息一陣子。某些巨蟹座的職務有些調動，在新的單位中需要一段時間適應。此時也要當心被裁員。

健康運方面，火星持續在命宮行進，注意血光之災，容易發生意外傷害，火氣較為旺盛，有長痘痘或嘴破的現象。工作過勞，免疫系統較弱，導致某些器官急性發炎，月蝕發生在健康宮位，當心吃壞肚子罹患腸胃炎。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，木星進入財務宮位，記得對發票，中大獎的機率高。有投資習慣的獅子座，買到萬綠叢中一點紅的績優股，最近價值水漲船高，可在適當的時機獲利了結。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，會巧遇很久不見的好朋友，相約與共同的老朋友一起重聚。某些獅子座會在這段時間開同學會，重溫學生時代的美好。

本週須注意的部分

感情運方面，土星落在感情宮位，相位不良，月蝕也發生在戀愛宮位，對待越是重要的人，情緒管理要越好，所愛的人會以各種方式與你分離，或是被對方討厭，成為這輩子難以抹滅的傷痕。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到土星影響，目前的上司就是職場上最可怕的小人，除了好大喜功之外，還把你應得的資源都搶走，常常讓你背黑鍋，會對於工作領域感到心寒。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與海王星有良好連結，不要再繼續曖昧下去了，好好表達心意，其實對方也喜歡你很久了。感情穩定的處女座，雙方有論及婚嫁的打算，此時正在辦嫁妝與聘禮。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海王星有良好連結，最近受了委屈或吃了些悶虧，不要怕跟朋友討拍求助，人與人之間的交流是相互的，若是太客氣、太見外，反而會讓別人覺得你不好相處。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，許多事務不斷來回修正，會是工作不太順利的時期。處理文件的電腦或是軟體容易故障，必須花額外的時間修理，浪費許多寶貴的時間。

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，注意家中女性成員的健康與人身安全，與家人也容易吵架。某些處女座會因為工作而需要搬家或離家，在短時間內必須要找到落腳處。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，宅在家中的時間變多了，不妨打掃一下居住環境，會發現沙發縫裡夾著遺忘已久的紙鈔。某些天秤座終於可以開始毫無顧忌地玩遊戲、追劇，盡情補眠，在家生活愜意。

工作運方面，在工作宮位的海王星與家宅宮位的冥王星有良好連結，會因為某些因素必須宅在家中辦公，不需要打卡上班的生活變得悠閒多了，同時可以遠離討厭的同事。

本週須注意的部分

交通運方面，水星逆行在遠行宮位，在異地工作的天秤座，會因為交通因素，受困在某個區域，無法回家，身上的盤纏都快用完了。月蝕發生在交通宮位，賴以為生的交通工具壽終正寢，要換新車了，這段時間要特別注意交通安全。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，與喜歡的對象在親密關係方面不協調，雙方甚至會協議開放式的交往。單身的天秤座空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情的慰藉，當心遇到騙財騙色的爛桃花。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習、考試宮位的冥王星相位良好，專注在某個科目上，表現優秀，反而幫助你進入更專業的學術領域學習。正在考升學考試的天蠍座，成績令你滿意，可填上理想的志願。

工作運方面，在面試宮位的冥王星相位良好，正在求職的天蠍座，由於意志力的堅定，通過面試官的刁難，終於如願進入理想的單位工作。工作穩定的天蠍座，手上所握有的資源有利於你，會以較好的條件簽約。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到逆行的水星影響，過去喜歡過的對象會在此時找你打回頭炮，原本已經恢復平靜的心情再度被攪亂，不希望自己只是個洩慾對象，卻又抵擋不住對方的誘惑。

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，同時水星也在財務宮位逆行，當心掉錢包或遺失貴重物品，信用資料容易被盜用。有投資習慣的天蠍座，被套牢在高點，持有的標的不斷下跌，千萬不要炒短線，可能因此負債累累。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，家中有喜事要辦，某個家人會在此時結婚，或是買到理想的新屋。某些射手座則是會順利把手上的房地產出租或轉賣出去，獲利許多。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，在不景氣的情況下，還能以輕鬆的方式賺到錢，使你感到慶幸。某些射手座的家人對你十分大方，在經濟上給予你許多協助，生活暫時無虞。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，曾經喜歡過的人再度聯絡你，有意復合，但月蝕發生在命宮，對於曾經的傷痛，已經不想回頭。某些射手座則是在新歡與舊愛之間必須要作出抉擇，但兩個都很愛，難以割捨任何一個人。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，許多工作會因為突發變數被迫延期或取消，甚至因為無法履行合約，必須經由法律程序解決，會是工作較為不順利的時期。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，木星進入學習、考試宮位，參加會考的成績優異，可填選到理想的學校就讀。某些摩羯座則會遇到十分優秀的指導者，過去感到困難的學科會因此開竅。

交通運方面，木星進入交通宮位，會想在此時考汽車駕照，以及購買新車，方便自己通勤使用。某些摩羯座則是在此時需要到許多地方出差，車馬費與差旅待遇非常優渥。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，同時受到月蝕的能量影響，為了一些因素，暫時不需要打卡上班，只需要在家待命。某些摩羯座則是會在此時放無薪假，或是因為倦勤，暫時辭掉工作休養生息。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星影響，同時火星在感情宮位行進，情感關係在十分緊繃的狀態，為了一些問題不斷爭執，不愉快的情緒會使你對生活萬念俱灰，卻也無法結束眼前這段關係。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入金錢宮位，同時在金錢宮位的海王星與工作宮位的火星有良好連結，職務升等，待遇也會上調。工作開始十分忙碌，不斷需要加班，累積的加班費會非常驚人。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，曾經喜歡過的對象會再度與你聯繫，彼此間的感覺再度回溫，雙方似乎有復合的可能。不吃回頭草的水瓶座，可能在某些場合與前情人重逢，緣份雖然盡了，但還是可以當朋友。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在健康運行進，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害。土星在命宮退行，長久累積下來的慢性疾病舊疾復發，雖然要不了人命，卻會讓你感到厭世。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會脫離某個團體或群組，對於一些人的行為不敢苟同。某些水瓶座則可能意外得知朋友生病或是過世的消息，讓你十分震驚。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，木星又進入命宮，會是做任何事都十分討喜的時期，有些雙魚座會憑藉著特殊表現成為眾人的焦點，一夕爆紅。

戀愛運方面，在戀愛宮位的火星相位良好，同時木星進入命宮，桃花開得旺盛，會有許多追求者出現。某些雙魚座最近沈迷在追劇、迷偶像的世界中，開心的感覺像是在戀愛。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，目前的職務會有所調整，工作領域有大幅的人事異動。某些雙魚座在此時辭職，轉換跑道，或是放無薪假。這段時間對於未來感到心慌。

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，家中重要的家電故障，需要花很多錢換新，居住環境需要修繕，生活受到干擾。某些雙魚座與家人溝通不良，會與家人冷戰。

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