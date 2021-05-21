小孟塔羅：衰到谷底也先別氣餒！測你夏天會轉什麼好運氣？

夏季是一年四季的第二季，也是一年中最炎熱的季節，同時也是一年中太陽高度最高、白晝最長的季節。是許多農作物旺盛生長的季節，充足的光照和適宜的溫度給植物提供了所需的條件。也是一個會有好事發生的季節。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天會轉什麼好運氣？

請憑直覺選擇一張牌。

A：走過風雨。(寶劍三正位)

牌面三支寶劍靠攏在一起，紅玫瑰被它們夾在中間。

A：走過風雨。(寶劍三正位)

這張牌表示你的心，仍因某事感到隱隱作痛。可能是曾經經歷的挫敗感，抑或是耿耿於懷的遺憾，這些人事物阻礙了你的成長，讓你停留在某個傷感的狀態裡裡。夏天將為你帶來茅塞頓開的好運，使你知道如何面對這些傷痕。小孟老師在此提醒你，每個疼痛都是為了讓你認識自己。

B：把握良機。(錢幣一正位)

牌面一枚大錢幣高掛在天空，白色綿羊在草原低頭吃草。

B：把握良機。(錢幣一正位)

這張牌表示你會把握資源，適時的做出正確的決策。天時地利人和同時重要，想成就一件事則缺一不可。如同諸葛亮算準時機巧借東風，夏天將為你帶來資源的好運，抓住並好好發揮即可達成目標。小孟老師在此提醒你，平時做好各種準備與練習，時機成熟時便能一展身手。

C：貴人相挺。(皇后牌正位)

牌面男孩手拿西洋劍下樓梯，跑向戴皇冠拿權杖的女子。

C：貴人相挺。(皇后牌正位)

這張牌表示千里馬若沒遇見伯樂，終其一生恐怕會鬱鬱寡歡。因此，夏天將為你帶來貴人的好運，讓你在各方面都能更上一層樓。例如：你嚮往去到好的公司發展，此時若有貴人推你一把，猶如保送般的獲得名額。小孟老師在此提醒你，別忘了自己要主動向他人求助唷！

D：拿捏得宜。(權杖六正位)

牌面男子一旁擺著工具箱，修好的飛機能順利轉動風扇。

D：拿捏得宜。(權杖六正位)

這張牌表示想長期維持第一名，可是比成為第一名難上許多。夏天將為你帶來自我控制的好運。無論是想鍛鍊健美的體魄，還是執行168瘦身法的人們，你會有強大的意志力，幫助你緊守崗位堅持到底。小孟老師在此提醒你，與誘惑保持適當距離，是保持不破功的基本法則。

E：停止空虛。(錢幣九正位)

牌面男子坐在紅磚圍牆上，舉起左手向天空伸出拳頭。

E：停止空虛。(錢幣九正位)

這張牌表示你對事物的渴望，就像永遠都填不滿的水灞。因此，儘管別人覺得你已經不錯了，但你始終覺得有進步的空間，對自己的表現總是感到不夠。夏天將為你帶來知足常樂的好運，也許他人走過的歲月體悟，能讓你像醍醐灌頂般頓悟。小孟老師在此提醒你，虛心接納能幫你打開視野。