心理測驗／疫情突襲荷包大失血！撲克牌四選一 瞭解你現在財運狀況

錢不是萬能的，但沒有錢萬萬不能，很少有人會介意自己的荷包滿滿。日本網站「shinri」近日就分享一則心理測驗，透過撲克牌的選擇，可以知道目前的財運正處在什麼狀況。

下列四張牌中，請以直覺選擇其中一張牌

圖截自shinri

A 黑桃A B 方塊K C 紅心Q D 梅花J

選擇黑桃A的你，比起發財機會，更應該關注錢財的使用。現在的你或許應該放慢腳步，去思考利用財產投資自我，使自己獲得成長。過程中或許會看到財產的數字暫時下跌，不過只要好好的善加利用，相信在未來總有一日，你會看到投資所獲得的回報。

選擇B方塊K的你，正在準備要賺大錢的階段。現在你正處於所謂起點的位置，一旦開始起跑，入袋的金額讓你作夢都會笑。而為了不讓這份財運逃掉，你得事先做好準備，並規劃好財務的運用方式。特別是如果太保守，錢都只存著不動，這樣可是招不了財的。

選擇C紅心Q的你，財運普通但其他運算不錯。好比說友情運、愛情運等等，此刻正在爬升的途中。因此比起錢財，更該注意身邊的人們，思考如何一起度過美好的時光。為此可能產生一些消費也是沒問題的，你所花掉的錢，也會在其他方面上獲得補足，最終達成平衡。

選擇D梅花J的你，雖然財運不錯，但是為此犧牲了時間。你是否腦中總想著賺錢的事，結果用上大量時間去拚命？此時的你，最好認真考慮一下停損點，不要再勉強自己下去了。而且把時間空下來，拿去好好犒賞自己一番，反而會更有幸福感。