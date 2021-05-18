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5月超級大血月+水逆！命理專家：疫情將持續到7月 5大星座特別小心

聯合新聞網 / 文／清水國際塔羅小孟老師
圖／美聯社
圖／美聯社

星座說法僅供參考，勿過度迷信，大家一起落實勤洗手、戴口罩，非必要勿外出，全民一起努力，度過疫情難關。

最近台灣屋漏偏逢連夜雨，清水國際塔羅小孟老師表示，5月26日以星相來看會出現超級大血月，這時月亮會是紅色的，在聖經中指出：「太陽將變得黑暗，月亮變成血色，之後便是主神降臨的偉大日期及發生嚴重事件日子的到來。」

水逆將在5月29日持續到6月22日，木星5月14日進入雙魚座，當木星進入雙魚座時象徵疫情病毒難解，疫情大爆發不只台灣，全球各地都是如此，尤其5月26日後要注疫星象欠佳，直到7月初才能有所好轉，其好轉度要靠全民意識與努力才能有所突破。

另外此次血月進入射手座，射手座象徵自由，因此疫情的發生會限制大家的自由，還會讓政治事件與暴力衝突變多，建議此時多冥想太陽，外出多洗手，放艾草在身上都能免於災厄。

五大星座小心防疫，以免被感染：

Top5 射手座：抵抗力差

射手座要注意睡眠品質， 2021年容易早出晚歸，抵抗力下降，加上射手座喜歡交朋友，容易出入公共場所染上疾病，建議這段時間乖乖待在家，並且早睡早起對你比較好。

Top4 牡羊座：過於懶惰

牡羊座的朋友2021年，容易懶惰不戴口罩，有時回到家裡懶洋洋又不洗手，因此容易感冒生病，建議要勤勞稍加不注意容易被人傳染疾病。

Top3 魔羯座：少一根筋

魔羯座的人大辣辣的，有時少一根筋，認為傳染病只是暫時性而已無需那麼恐懼，雖然偶爾還是會有預防的敏感神經，但一下子又會卸下防心，容易不小心被感染。

Top2 水瓶座：避開群聚

水瓶座的朋友，容易恐懼過後認為新聞太誇張，所以就防護變少，尤其你們很好客喜歡左鄰右舍聊天，要注意避免參加朋友飯局或親友聚會。

Top1 獅子座：聽天由命

獅子座的朋友有時會認為，會得就會得，不會得就不會得，聽天由命，倘若你們這段時間購買機票要出國，你們還是會想去，建議你們務必避開旅遊，也不要太聽天由命，時時刻刻注意防護會比較好。

星座說法僅供參考，勿過度迷信，大家一起落實勤洗手、戴口罩，非必要勿外出，全民一起努力，度過疫情難關。

疫情 星座 新冠肺炎 COVID-19 水星逆行

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