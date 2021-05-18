天生就是一對！雙魚男女上榜 五大完美情侶星座組合

一段戀情圓不圓滿，兩人是否合適佔了相當大的因素。日本網站「愛カツ」近日分享一篇文章，藉由不同的星座，選出五個最契合，能圓滿走下去的情侶組合。

1.雙魚座女生與雙魚座男生

雙方都是追求浪漫戀愛，對愛情相當敏銳的人。無論是哪一方，都能大方傾訴著「喜歡」、「愛你喔」、「心中只有你」等甜蜜話語，是誰也離不開誰的一對。

2.金牛座的女生與天蠍座的男生

這兩者彼此都是對方的菜，無論是身上的香水味，還是擁抱時的溫柔觸感，都能讓男女雙方都感受到果然愛對了人，怎樣也不願分開。

3.射手座的女生與雙子座的男生

期待著感動的射手座女性，以及能夠滿足其需求的男性。這樣的搭配，每天都能活得多彩多姿。即使長久以來可能有些生膩，但靠著博學多聞的雙子座男生，總是有辦法重拾樂趣。

4. 射手座的女生與天蠍座的男生

天蠍座的男生會拚命奮發向上，而射手座的女生，雖然平常是自由奔放的個性，但在這種場合下，則會默默的在這樣的男性身邊守護著，成為他最重要的心靈支柱。

5. 摩羯座的女生與水瓶座的男生

雙方有著恰恰好的距離感。水瓶座的男性會比較偏好能激起什麼火花的女性，而能達成這個要求的，首推個性十足的摩羯座。而因為個性十足，對不安於一處的水瓶座男性自然也抱有好感，兩者可謂是天生一對。