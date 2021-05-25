不怕水逆攪局！「4星座」最近有貴人運護身

【文‧科技紫微網】

關注星座運勢的朋友一定都知道「水逆」的重要，話說今年第二波水逆即將在國曆5月29日登場，一直延續到6月下旬。雖然水逆總給人「諸事不順」的鬱悶感，不過科技紫微網接下來要點名的四大星座，將在此時得到貴人運的助力，有助於化解水逆時期的阻礙！究竟誰上榜？趕快來看看。

備註：以下內容參考太陽＋上升星座

牡羊座

今年牡羊座可是很多好運榜單裡的常客，雖然水逆期間諸事不宜，不過牡羊座似乎能感覺到，最近很容易交到新朋友，或是和原本不熟的人有了更密切的往來，這些新建立的人際關係會成為你好運路上的助力，也是你的大貴人。

水逆期間的種種不安，可能讓你感到焦慮，壓力破表，這個時候貴人們就能助你擺脫困境，找他們聊一聊，彼此交流一些新的想法，或者直接為你指引一條路，讓你內心的不安煙消雲散。

處女座

處女座的你因為水逆的關係，不少事業上的小危機接踵而來，讓一向謹慎的你亂了分寸。這時職場夥伴便是你的貴人，與你一起並肩作戰，讓你輕鬆把任務完成。甚至讓主管注意到你的好表現，若有升職加薪的想法不妨抓住這個時機試試看。

如果你即將著手新專案、新領域，多與身邊的貴人們溝通，會讓你發現之前忽略的細節，也能為你打開新的視野，為之後的進度打下好基礎。雖然水逆的威脅仍在，不過你已經靠貴人相助努力突圍，順利向前邁進。

獅子座

獅子座揚眉吐氣的機會來囉！你身旁的親友同事都有可能成為你的貴人，在他們的助力下，哪怕水逆時期眾人叫苦連天，你也能顯得一枝獨秀。首先，感情上，可能是貴人牽線，介紹一個令你滿意的對象，也有可能靠貴人幫忙，使你追到心儀已久的男神或女神。

其次，事業上，你的積極與努力，有望迎來貴人的慧眼提拔，使你在職場上有得心應手、一帆風順的感覺。另外，財運也有不錯的發展，若順利升官，當然對正財有利；偏財方面，留意同事們帶來的投資情報，搞不好賺的比正財還要多。

摩羯座

水逆作祟，最近摩羯座老是覺得溝通不良，簡直雞同鴨講，但是絕對不能因此封閉自己，這時更要花時間去經營你的人脈圈。比方說和同事間聊些工作以外的話題，讓你得到意料之外的回報；或是朋友一個善意的提醒，使你茅塞頓開，抓住即將錯過的財機。

在貴人運的加持下，會讓你感覺如有神助，過去的辛苦付出，終於換來豐厚的收穫。就算是水逆期間，也要多認識新朋友，特別是不同職業、不同環境的新人脈，都是你的貴人，為你開拓了嶄新的視野，再搭配你認真努力的本性，成功就在眼前！

沒有上榜的星座也不要灰心，想要提升自己的貴人運，可以多和別人互動往來。不過現在疫情期間若非必要還是不要出門，可以利用網路線上聯繫，如果真的要出門記得保持社交距離，朋友是人生相當珍貴的寶藏，讓你感覺心的距離一點也不遠，甚至能在關鍵時刻幫助你，可見維繫人脈還是很重要的喔！

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