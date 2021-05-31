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一錯再錯！這些生肖求財不順有原因？

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【文‧科技紫微網

　

富貴到底在天還在人？賺錢除了靠本身能力與努力，還有很多外在條件能影響。若財神爺不賜福也就罷了，最讓人扼腕的是，有些人的求財路上屢屢不順，竟是人為因素造成？該如何避免呢？趕快跟著科技紫微網一起來了解。

　

生肖鼠

生性敏銳的生肖鼠，很能慧眼獨具、發現財路，也由於思考力強，喜歡挑戰有些難度的理財管道。然而，也正因為同時具備多疑的個性，缺乏堅持到底的決心，在市場有風吹草動時，為了自保，還沒達到獲利目標時，就寧可先落袋為安。

在震盪起伏的熊市裡，這種謹慎小心的理財習慣，或許損失有限，但獲利更有限；遇上牛市時，多半就成為被割韭菜的常客。想要避開這種求財困境，儘量選擇定期定額的方式培養「手感」，亦可降低投資成本，避免因為誤判而損失。

　

生肖龍

總想成為人上人的生肖龍們，深知賺錢是躋身上流的關鍵本事，除了努力工作外，更不會放過能錢滾錢的大好機會。野心大，意謂著遠比一般人更貪婪，對於穩健回報有時還看不上眼，總想以小搏大，迅速致富。

雖然風險跟報酬成正比，但是生肖龍就是想賭一把，即使面臨現實教訓，還是想動用融資、融券這些金融槓桿來翻本。應該從觀念開始調整，先把預備金準備好，並用閒錢來投資，不然慘遭「斷頭」可會元氣大傷，不可不慎！

　

生肖牛

其實生肖牛一般儲蓄能力都不錯，也能透過長期投資累積成果。不過一旦有追求高獲利的投資想法，甚至嘗到甜頭後就很容易人云亦云，過度相信直覺，落得慘賠出場。

連股神都有看走眼的時候，何況是缺乏足夠訊息的一般小散戶。想要扭轉劣勢，最重要的就是懂得因時制宜，尤其是資訊的及時掌握度，勤快做足功課，縱然未必能賺大錢，卻很有機會修正自己的錯誤認知，方向對了，才能堅持到底。

　

生肖雞

對用錢多有長遠規劃，精打細算、量入為出的生肖雞們，對於賺快錢的機會實在難以抵擋，特別是高報酬的借貸、標會，但是只要有人跑路躲債，很可能就造成財務上的大洞，得花費數年去彌補。

另外生肖雞很難拒絕人情壓力，一旦親友慫恿投資、合夥做生意，就貿然投入，往往也躲不過資金套牢的窘境。其實賺錢有時得六親不認，才能務實冷靜向錢看。生肖雞若因太好說話而被貼上金主的標籤，雖是榮耀，卻也是警惕！

　

有句賺錢格言「成功不必在我」，在求財路上更要奉為圭臬，也就是說，不要認為自己有高人一等的眼光與本領，懂得借助專業，眼光放遠，視野更開闊。更重要的是，勇於面對自己的盲點，避免一錯再錯，才有機會扳回一城。

　

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