唐綺陽星座運勢週報：天蠍財運大開要把握 射手桃花慢慢萌芽
【唐綺陽星座運勢週報5/17-5/23】
重要星象：太陽將進雙子，土星陰影期，水星陰影期，水海四分
太陽將進雙子，氣流混亂易感浮躁，要穩定內心，避免衝動做出決定。土星陰影期，許多事情暫時停擺、懷舊氛圍濃厚，勿過於自憐，改進自己不足之處，土星逆行，一、二月的突發狀況再度出現，天秤、魔羯、水瓶等星座，要更加提高警覺來應對。水星陰影期，溝通狀況多，適合翻出舊筆記、重拾過去興趣。水、海四分，容易被迷惑，詐騙事件猖獗，菸、酒、毒品等癮頭相關話題成關注焦點。
工作注意：金牛、處女、水瓶、雙魚
金牛：別一意孤行，避免太固執
處女：身體力行動起來，展現領導魅力
水瓶：多花時間擬定目標、做出框架
雙魚：事情多且繁雜，需要親手處理
桃花注意：白羊、天秤、射手、魔羯
白羊：別想太多，平常心就好
天秤：多跟朋友聊聊，能有好的建議
射手：展現居家賢慧，讓桃花慢慢萌芽
魔羯：冷靜接招，讓對方刮目相看
財運注意：獅子、天蠍
獅子：傾向保守固執，讓人覺得可惜
天蠍：財運大開，把握機會加把勁
健康注意：雙子、巨蟹
雙子：事情多而過勞，要適時分擔出去
巨蟹：凡事避免過度，進而影響健康
週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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