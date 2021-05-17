唐綺陽星座運勢週報：天蠍財運大開要把握 射手桃花慢慢萌芽

儘管政府祭出多項打房政策，似乎沒有實際反映在房價上，對普通上班族而言依舊遙不可及。股巿在台積電的影響下，似有開紅盤的未來可期，投資者蠢蠢欲動躍躍欲試。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，股市房市大漲？測！近期我能投資嗎？

2021-05-14 10:01