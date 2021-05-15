快訊

自費疫苗下周停止預約 陳時中：我第二劑撐新貨來再打

三總一名醫護染疫並非院內感染 竟是參加進香團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐國師再發威！預測今起3日「將傳不安訊息」 呼籲團結抗疫

聯合新聞網 / 綜合報導
知名星座專家唐綺陽發文指出，15日（今）至17日月亮進入「扣動火冥對分板機位置，表示可能會有更多不安的訊息傳來，呼籲民眾做好抗疫準備。記者杜建重攝影／報系資料照
知名星座專家唐綺陽發文指出，15日（今）至17日月亮進入「扣動火冥對分板機位置，表示可能會有更多不安的訊息傳來，呼籲民眾做好抗疫準備。記者杜建重攝影／報系資料照

近日台灣本土確診案例激增，指揮中心已發布升至第三級疫情警戒，各地皆以嚴密的防疫措施面對。知名占星學家唐綺陽今日發文，稱「會有更多不安的訊息傳來」，呼籲民眾保持冷靜，維持抗疫原則，貼文一出引起大量討論。

唐綺陽於FB粉專「唐綺陽占星幫」發文指出，台灣目前正位於抗疫的重要時機，「今（5/15）早上九點半，至下週一（5/17）晚九點，月亮進入『扣動火冥對分板機』位置，意即，可能會有更多不安的訊息傳來。」她呼籲民眾務必保持冷靜，「水逆效應的此刻，我們承受的正是『之前疏忽的後果』。」

過去民眾確信台灣防疫有成，警戒心難免鬆散，因日前進入「社區感染」才開始大舉篩檢。她提醒民眾確診數字攀升實屬正常，「讓已感染者能趕緊確診、隔離、就醫，才是好事，所以不要獵巫、歧視。」她也點出「不要蔓延、不要恐慌」，希望台灣民眾能夠團結一心，以去年嚴謹的抗疫精神面對，「未來一個月內是關鍵，讓我們提高警覺，￼少出門、戴口罩、勤消毒、勤洗手，只要病毒￼不再擴散，那，台灣就還是安全的。」

貼文一出引起大票網友留言回覆，「老師好神啊⋯今天180」、「什麼蓋牌不要製造仇恨！身為台灣人最幸福、最自由、最驕傲的」、「被掩蓋的終要被揭露出來，照顧好自己才能保護家人」、「老師能算出疫情哪時結束嗎？」、「在政府直播前先看到這篇貼文，還不明白還能有什麼不安訊息，結果隔沒多久就看到政府宣布新增180案例⋯」、「把螺絲重新上緊就是，大家一起加油撐過去，沒道理我們去年資訊缺乏、彈藥不足可以撐過去，現在卻不可以」。

唐綺陽 疫情 社區感染

延伸閱讀

本土疫情升溫 桃婦「拒戴好口罩」 直喊：不然你叫警察來

本土確診數再爆 確診數不同步「要明天公佈」原因曝光

唐綺陽預測五月動盪！疫情升溫「神命中」 網吐槽：模稜兩可

校方要求「坐最後、禁互動」 和平醫護不滿小孩遭變相排擠

相關新聞

唐國師再發威！預測今起3日「將傳不安訊息」 呼籲團結抗疫

近日台灣本土確診案例激增，指揮中心已發布升至第三級疫情警戒，各地皆以嚴密的防疫措施面對。知名占星學家唐綺陽今日發文，稱「會有更多不安的訊息傳來」，呼籲民眾保持冷靜，維持抗疫原則，貼文一出引起大量討論。

心理測驗／意外之財！拿到10萬怎麼花？ 測出內心的真實本性

俗話說「江山易改、本性難移」，一個人再怎麼藏，某些內心真正的性格，還是可能在某些時刻顯露出來。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，從花錢的方式，就能看出一個人的本性是什麼。

每日星座運勢／天蠍精心打扮到處轉 愛情運有機遇

2021-05-15 牡羊座 與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。 整體運：★★★★☆ 今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對

小孟塔羅：股市房市大漲？測！近期我能投資嗎？

儘管政府祭出多項打房政策，似乎沒有實際反映在房價上，對普通上班族而言依舊遙不可及。股巿在台積電的影響下，似有開紅盤的未來可期，投資者蠢蠢欲動躍躍欲試。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，股市房市大漲？測！近期我能投資嗎？

大齡依然魅力十足！「星座+血型」熟女韻味組合TOP5

雖然有人說「男人都喜歡年輕貌美的正妹」，不過所謂的個人魅力，絕不只有外在而已。日本網站「愛カツ」最近就以星座與血型，分析出5種最擁有內在美，即使年齡增長了，一樣能擄獲男人心的女性組合。

速球才是我最厲害的武器 主星同位素 - 七殺

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。