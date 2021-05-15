心理測驗／意外之財！拿到10萬怎麼花？ 測出內心的真實本性

俗話說「江山易改、本性難移」，一個人再怎麼藏，某些內心真正的性格，還是可能在某些時刻顯露出來。日本網站「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，從花錢的方式，就能看出一個人的本性是什麼。

請問：如果你現在立刻拿到10萬元，你會選擇做什麼？

A 存起來 B 請家人或朋友吃飯 C 買想要的東西 D 出外旅遊

選擇A錢存起來的人，本性是容易擔憂且膽小的人。你是個認真、理性看待事物的人，因此外在也散發出一種處變不驚的感覺。但其實真正的你，是非常容易陷入焦慮的性格，深怕哪步踏錯了，眼前的一切就會瞬間崩塌。也常因為想得太多，最後採取保守的作法。

選擇B請家人或朋友吃飯的你，本性是容易怕寂寞的人。你時常對周遭幫助你的人表達謝意，並且努力維持人與人之間的交流。不過，真正的你有著一顆害怕寂寞的心，總想排解掉心中的孤獨。或者因為太過執著於某個人，使得內心的嫉妒由然而生。

選擇C買想要的東西的你，本性是自我意識過剩的人。你對於自己的慾望相當忠實，在他人眼中有著自我奔放的形象。其實在你的內心，是非常在意他人的一言一行的。由於希望其他人能把目光聚焦到你身上，你甚至會為此虛張聲勢，好博取大家的掌聲。

選擇D出外旅遊的你，本性是重視自我的人。擁有好奇心和求知慾的你，在眾人面前有著八面玲瓏的性格，待人接物也非常得體。不過，其實比起關心他人，你總把自己的事情放在第一位，認為構築一個屬於自己的空間，才是最重要的。