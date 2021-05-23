每日星座運勢／牡羊充實自我好時機 財運暢通無阻
2021-05-23
牡羊座
好運降臨。
整體運：★★★★★
財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。
愛情運：★★★★☆
有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。
事業運：★★★★☆
表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00乳酪白
開運方位：正東方向
金牛座
心情愉悅，好運降臨。
整體運：★★★★☆
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
愛情運：★★★★☆
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
事業運：★★★☆☆
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
財運：★★★☆☆
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00臘梅白
開運方位：東南方向
雙子座
適合出外拜訪友人的一天。
整體運：★★★☆☆
對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。
愛情運：★★★★☆
在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。
事業運：★★☆☆☆
人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！
財運：★★★☆☆
財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00湖水綠
開運方位：正西方向
巨蟹座
得了面子失了裡子。
整體運：★★★☆☆
今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。
愛情運：★☆☆☆☆
追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。
事業運：★★★☆☆
由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00鉑金灰
開運方位：正西方向
獅子座
春風滿面，享受被人疼愛的感覺。
整體運：★★★★☆
有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。
愛情運：★★★★★
超級戀愛日，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。
財運：★★★★☆
用一部分錢財投資公益事業，日後易獲得福報，得財神眷顧。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00臘梅白
開運方位：東南方向
處女座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。
事業運：★★★★★
衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！
財運：★★★★☆
金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00青金石藍
開運方位：西南方向
天秤座
想得過多只會讓思緒更混亂。
整體運：★★★★☆
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
愛情運：★★★☆☆
單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。
事業運：★★★★☆
聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！
財運：★★★★☆
小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
天蠍座
煥然一新的感覺有開運效果。
整體運：★★★☆☆
戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。
愛情運：★★☆☆☆
有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！
事業運：★★★☆☆
有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫
開運方位：東南方向
射手座
收穫頗多的一天。
整體運：★★★☆☆
今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。
愛情運：★★★☆☆
熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。
事業運：★★★☆☆
心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。
財運：★★☆☆☆
財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00玉髓紅
開運方位：正北方向
摩羯座
有利獻出愛心，多幫助身邊的人。
整體運：★★★☆☆
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。
愛情運：★★★★☆
單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。
事業運：★★☆☆☆
感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。
財運：★★★★☆
財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00寶石藍
開運方位：正北方向
水瓶座
什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。
整體運：★★★☆☆
坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。
愛情運：★★★☆☆
桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！
財運：★★★☆☆
股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-20:00石榴紅
開運方位：正北方向
雙魚座
心境明朗，化解誤會之日。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★★
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。
事業運：★★★☆☆
容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00臘梅白
開運方位：正南方向
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