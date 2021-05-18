每日星座運勢／獅子別拒絕朋友邀請 以免錯過桃花

2021-05-18

牡羊座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：正西方向

金牛座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：東北方向

雙子座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

事業運：★★★☆☆

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00深茄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

整體運：★☆☆☆☆

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

愛情運：★★☆☆☆

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

財運：★☆☆☆☆

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00蘑菇灰

開運方位：西南方向

獅子座

好運不斷，做事特別得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛；可是，做事情要用對方法，才會達到良好的功效！

財運：★★★★☆

易有豐厚的錢財入帳。手氣不錯，可以小賭一把，買樂透、彩券，抽獎等，中獎機率高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00葡萄紫

開運方位：正南方向

處女座

工作熱情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。

事業運：★★★★★

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00蘭花紫

開運方位：正南方向

天秤座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

事業運：★★☆☆☆

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00羽絨白

開運方位：正西方向

天蠍座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

財運：★★★☆☆

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00芥末黃

開運方位：西南方向

射手座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

愛情運：★★★☆☆

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

事業運：★★★★★

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00大理石灰

開運方位：東南方向

摩羯座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

事業運：★★★☆☆

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

財運：★★☆☆☆

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00深茄紫

開運方位：正西方向

水瓶座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙，越應耐得住性子，可別出差錯啊！

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

容易忽略伴侶的感受，產生矛盾、衝突的機率高。應主動示好，聽一聽伴侶的想法。

事業運：★★★☆☆

運勢還好，只要能克服自卑心理就好。若再多下些功夫將專業能力表現出來，還有機會獲得上司表揚。

財運：★★★★☆

財運佳，可以相信直覺碰碰運氣，有小利可圖。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：正北方向





