每日星座運勢／天秤人際關係運高漲 易有好運降臨

2021-05-17

牡羊座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00和闐玉白

開運方位：正北方向

雙子座

工作時，不可過於誇大事實哦！

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

約會時，別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜的時光每一秒鐘都別浪費！

事業運：★★★★☆

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

財運：★★★★☆

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00秋葵綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

財運：★★★☆☆

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：東南方向

獅子座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識哦！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00芒果黃

開運方位：西南方向

處女座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

事業運：★★☆☆☆

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

財運：★☆☆☆☆

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00羽絨白

開運方位：正南方向

天秤座

口才佳，人際關係運高漲。

整體運：★★★★★

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

愛情運：★★★★☆

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合；戀愛中人，不妨用點小技巧逗逗對方吧！

事業運：★★★★☆

如果是和價格或薪水有關的話，今天就免談吧，其他事倒好，適合與客戶或上司商量！

財運：★★★★☆

財運氣勢如虹，頗有中大獎的好兆頭，可抽獎、買樂透等試試手氣，易有好運降臨。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00香檳金

開運方位：西北方向

天蠍座

遇到問題，多尋求長輩的幫助。

整體運：★★★☆☆

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

事業運：★★★☆☆

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

財運：★★☆☆☆

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：正北方向

射手座

無力感強烈的一天。

整體運：★★☆☆☆

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

事業運：★★★☆☆

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

財運：★☆☆☆☆

財運頗為受阻，浮沉不定。逢此運不要玩變化快速的金錢遊戲。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00香吉士黃

開運方位：東北方向

摩羯座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

事業運：★★★☆☆

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00玉米黃

開運方位：正東方向

水瓶座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

事業運：★★★★☆

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙魚座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫的愛情上，投入工作會有更大的收穫！

事業運：★★★☆☆

有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能被理解。

財運：★★★☆☆

在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑，小心上當受騙！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00深海藍

開運方位：正北方向





