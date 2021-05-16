殺破狼周運勢／獅子情感地位處弱勢 水瓶工作待遇提升

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、水星齊聚面試、考試宮位，正在轉換跑道、謀職、考公職的白羊座，面試運佳，很快就能收到錄取通知，正在參加重要甄試的白羊座，成績也能跨過門檻，資格獲得認證。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到傳播宮位的水星影響，單身的白羊座會藉著交友軟體，尋覓真命天子（女），見面時卻感覺頗為失望，此時也要當心遇到網路詐騙。有交往對象的白羊座，則是與另一半溝通不良，常吵架。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星影響，目前所處的團體中，會有兩種勢力對立的局面，就算是微不足道的問題，都會使兩方人馬針鋒相對，會覺得待在這種小圈子中很無趣。

學習運方面，月蝕即將發生在學業宮位，還是學生的白羊座，不要亂翹課，很可能因為重要的課程點名不到被指導老師當掉。已經出社會的白羊座，學習的事物遇到瓶頸，不得不放棄。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，月蝕即將發生在財務宮位，分期付款的債務會在此時付清，往後的生活會感覺比較輕鬆，經濟較為寬裕。有投資習慣的金牛座，只要不融資炒短線，投資標的可在相對高點獲利了結。

感情運方面，在命宮的天王星與火星有良好連結，會選擇與以往標準不同的對象在一起，嘗試較為前衛的戀愛關係。某些金牛座則是陷入職場戀情，公私難以分明。

本週須注意的部分

人際關係方面，進入人際關係宮位的木星相位不良，會參加新的團體、組織，覺得與周遭的人格格不入，又必須勉強自己融入其中，對於應付複雜的人際關係感到不適應。

工作運方面，在志業宮位的土星相位不良，對於目前接受的工作感到吃力不討好，隨時需要待命，生活十分緊張，身體也因此受到影響。某些金牛座對於現在的職業感到倦怠，有轉職的想法。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚命宮，會是人緣極佳的時期，可收到許多令你驚喜的禮物，很久不見的好朋友也會在此時與你聯絡。甚至會有人對你表示好感，但對方不是你的菜。

工作運方面，木星進入志業宮位，即將接掌一個重要的位置，或是進入一個大型組織工作，受到眾人矚目，不過由於木星暫時未脫離不良相位的影響，相對而言，你對於新的工作會有些沒把握、不夠有自信。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕即將發生在感情宮位，雙方關係會有些緊繃，覺得對方難以捉摸，甚至無預警被對方分手。這段時間脾氣也會較為浮躁，對於越是重要的人，情緒管理要越好，否則容易被討厭。

健康運方面，太陽、金星、水星齊聚命宮，注意呼吸系統的毛病，特別要當心病毒傳染，出門時一定要記得戴口罩防護。心肺功能也比較差，注意心血管方面的疾病。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星、水星、太陽齊聚心靈宮位，冥王星在感情宮位，相位良好，對某個人日久生情，偷偷暗戀對方，但行為太過明顯，很快會被對方發現。有穩定對象的巨蟹座，雙方對於未來有一定的共識，會一起共同生活。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與命宮的火星有良好連結，遇到尷尬的事情，會有陌生人慷慨為你解圍，此時會覺得人間處處充滿溫情。某些巨蟹座則是因為工作關係，頻繁與某個新朋友往來，很快就熟識起來。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的木星與海王星相位不良，個性過度孤僻，在學校成為邊緣人，需要分組的作業，不知找誰搭擋。某些巨蟹座無法接受目前指導者所要求的潛規則，會考慮轉學或轉系。

工作運方面，月蝕即將發生在工作宮位，在職場的職務會有重大的異動，可能會轉換到別的部門或單位，甚至被裁員。某些巨蟹座已經受不了目前工作的種種剝削，會想轉換跑道或離職。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，目前有許多事都必須自己單兵作戰，決策一些事情可比較果斷。在志業宮位的天王星長時間受到夥伴宮位的土星影響，有時必須和其他人妥協一些原則，學習靈活運用各種戰略。

金錢運方面，木星進入財務宮位，會因為特殊的事件，使得今年需要繳納的稅金減免許多。有投資習慣的獅子座，手上投資標的緩步上揚，目前獲利還不到你的期望，但至少放著就有希望。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星相位不良，月蝕又即將發生在戀愛宮位，目前的交往對象似乎沒有誠意和你走入婚姻，會不想浪費時間與青春在對方身上，而考慮分手。某些獅子座喜歡的人常莫名其妙搞失蹤，情感地位十分弱勢。

人際關係方面，太陽、金星、水星齊聚人際關係宮位，受到財務宮位的木星、海王星影響，交友不慎，被帶入宗教或是直銷團體，不斷需要捐獻金錢，或是購買沒用的物品，讓你有被欺騙的感覺。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星進入感情宮位，有交往對象的處女座，雙方會有進入婚姻關係的共識，目前正在準備婚事。單身的處女座，會遇到讓你怦然心動的天菜，對方也似乎對你有好感。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海外宮位的天王星有良好連結，會與海外的人士頻繁交流，認識許多異國的新朋友。某些處女座交際應酬的邀約較多，在社交圈中十分活躍。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、金星、水星齊聚志業宮位，目前執行令人矚目的任務或職務，表面上看來光鮮亮麗，實際上卻暗潮洶湧，許多人等著取代你的位置，總會在雞蛋裡挑骨頭找你碴。

家宅運方面，月蝕即將發生在家宅宮位，注意女性家人的身體健康與安全，此時也比較容易與家人鬧情緒吵架。某些處女座居住地會有所異動，需要在短期內搬家，或是大規模地整修房子。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，木星進入工作宮位，正在謀職的天秤座會進入一個大型的組織，裡面臥虎藏龍、競爭激烈，能進入如此的體系，除了覺得榮幸之外，自身的才能也可獲得發揮的機會。

健康運方面，木星進入健康宮位，與海王星同宮，這段時間下定決心減重，好好運動塑身，會有良好的成效。心靈層面中的許多負面能量，也會在這段時間排解，身心靈走向健康。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，戀情陷入瓶頸，會因為現實的種種，使得兩人無法獲得正式的名份。某些天秤座在此意外懷孕，但你並沒有心理準備迎接這個孩子。

學業運方面，太陽、水星、金星齊聚學業宮位，相位不良，報告與作業產出困難，完成時間不斷拖延。月蝕發生在學習與考試宮位，某些科目考試成績不理想，當心會被當掉。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，太陽、金星、水星齊聚財務宮位，同時月蝕能量即將發生在金錢宮位，許多債務與財務問題會在這段時間清償，獲得解決。有投資習慣的天蠍座，可抓準時機，獲利了結。

感情運方面，木星進入戀愛宮位，會因為一場邂逅，重心都放在某個人身上。感覺自己戀愛了，但這個人也許是名人偶像、也可能是可愛的毛小孩，你會花很多錢寵溺所愛。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到天王星影響，家人的身體狀況令你擔心，會需要花很多時間與精力照顧。某些天蠍座會希望在這段時間買房或搬家，但在尋覓住宅的過程中，會覺得售價或租金都很昂貴，負擔沈重。

健康運方面，太陽、金星、水星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的問題，同時當心病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎，出門請帶好口罩。某些天蠍座過度使用喉嚨，會有失聲的情況發生。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星進入家宅宮位，家庭有喜事發生，有新的成員加入，或是會購買新屋。某些射手座會出租或是處理掉閒置在手上的房地產，獲得許多額外的資金，少了許多麻煩。

工作運方面，在工作宮位的天王星與火星有良好連結，除了正職之外，會有外快可接，除了多了一分收益，這份任務也十分具有挑戰性，會是一個有趣的工作經驗。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕即將發生在命宮，對待越是重要的人，要越有耐心，有些小缺失特別容易被放大，使你突然被喜歡的人討厭。某些射手座的戀情受到現實層面的阻礙，對方隨時都可能離開你。

健康運方面，月蝕發生在命宮，同時火星在疾厄宮位行進，當心血光之災，切勿涉及危險行為與區域，甚至波及生命安全。飲食也要特別留意，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽、金星、水星齊聚工作宮位，受到月蝕能量影響，同時木星進入面試宮位，對目前的工作感到倦怠，會積極轉換跑道，騎驢找馬。此時面試運不錯，很快就能收到錄取通知。

學習運方面，木星進入學習宮位，會開始學習許多新的技術或事物，此時會遇到十分優秀的老師指導，很快就能開竅。還是學生的摩羯座，考試運佳，面對大大小小的測驗都能獲得好成績。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，喜歡的人最近比較任性，雙方常常發生大大小小的爭執，你很容易冷處理對方的無理，這會使得問題越來越難以收拾。

金錢運方面，在金錢宮位的土星持續受到天王星影響，小孩或是寵物會有許多突發狀況，會花很多錢在孩子身上。某些摩羯座則是為了追星、看演唱會，不惜傾家蕩產，月底吃土。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象會相互坦白，情感關係更進一步，感受到前所未有的幸福。但受到月蝕能量影響，若想維持這段關係，會需要遠離一些朋友圈。

金錢運方面，木星進入金錢宮位，收入有增加的趨勢，會被老闆調薪，待遇提升。某些水瓶座則是會有額外的兼職機會，報酬頗為豐厚，使你的積蓄增加許多。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，會是生活十分忙碌的時期，目前需要身兼數職，造成嚴重過勞，每天都十分疲憊。有些事若是能放手給他人執行，才能減輕你的壓力。

人際關係方面，月蝕能量即將發生在人際關係宮位，會在此時退出某個團體或社群，遠離是非。某些水瓶座會失去一個很重要的朋友，對方突然離開你的生活，感到有些難過。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，太陽、水星、金星齊聚家宅宮位，居家環境需要大幅修繕，或是會添購新的家電與傢俱。需要搬家的雙魚座，最近會找到不錯的物件，可盡快入住新居，許多事都能塵埃落定。

人際關係方面，木星進入命宮，同時在人際關係宮位的冥王星相位良好，會因為某個表現，成為受許多人關注的人物，這段時間不論做任何事都會十分討喜，受到許多人喜愛。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕即將發生在志業宮位，會在此時選擇放棄某個經營已久的夢想或事業，雖然不甘心，但也已經極盡所能的努力了。某些雙魚座工作會有異動，將會離開某個職務，或是辭掉目前的工作，重新規劃新的生活。

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，與喜歡的人老是有些不愉快，雖然很快就和好，但總是這樣吵吵鬧鬧，會覺得心很累。某些雙魚座最近耽溺在偶像劇、追星之中，另一半會感到被冷落。

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