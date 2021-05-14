小孟塔羅：股市房市大漲？測！近期我能投資嗎？

儘管政府祭出多項打房政策，似乎沒有實際反映在房價上，對普通上班族而言依舊遙不可及。股巿在台積電的影響下，似有開紅盤的未來可期，投資者蠢蠢欲動躍躍欲試。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，股市房市大漲？測！近期我能投資嗎？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Edmund Dulac & Giacomo Gailli(EDMUND DULAC TAROT)

A：不適合，跟風不穩。(太陽牌正位)

牌面男神被金布圍繞全身，飄浮在雲朵中合而為一。

A：不適合，跟風不穩。(太陽牌正位)

這張牌表示你近期投資運不佳，容易落入波動不穩的狀況。因此，你要避免跟進當紅題材，受到自身投資運的影響，除了進場的時間會不適當，進場後跌宕起伏尤為明顯。小孟老師在此提醒你，看別人賺熱錢難免會眼紅，但不是你的也無法強求，不去投資自然不會損失。

B：很適合，穩定收益。(權杖皇后正位)

牌面女子定睛前方的琴譜，準確無誤的彈奏出曲子。

B：很適合，穩定收益。(權杖皇后正位)

這張牌表示你近期投資運很穩，在穩健標的物可持續回收。在公司財報透明公開不藏私，對於投入的項目也是十拿九穩，你對這樣的公司可以深具信心，因為賺的每一分錢都是可以預期的。小孟老師在此提醒你，儘管沒有很高幅度的走勢，但穩健安全的獲利很適合你。

C：不適合，上當受騙。(女祭司正位)

牌面女子的頭上戴著皇冠，端坐在石頭堆砌的寶座。

C：不適合，上當受騙。(女祭司正位)

這張牌表示你近期投資運不好，容易看不清楚真相而受騙。有些公司看起來很賺錢，或是未來的前景一片看好，但事實上那都是包裝做出來的，儘管你事先做足了功課，仍有道高一尺魔高一丈的問題。小孟老師在此提醒你，真真假假實在難以辨識，寧可不要冒險投入資金。

D：適合，貴人相助。(戀人牌正位)

牌面男女相互擁抱著彼此，四周花草樹木極為茂盛。

D：適合，貴人相助。(戀人牌正位)

這張牌表示你近期投資運極佳，與他人結合會有賺錢的合作。近期可能會有人主動告知投資訊息，你可以深入了解後選擇適合自己的。若你與他人在事業上一同合作，能夠達成一加一大於二的雙贏結果唷！小孟老師在此提醒你，頭腦出現靈光一線的idea，可能就是通往成功的訊號唷！

E：不適合，壯士斷腕。(聖杯侍者正位)

牌面女子手上捧著酒壺，男子將杯中的酒一飲而盡。

E：不適合，壯士斷腕。(聖杯侍者正位)

這張牌表示你近期的投資運不利，可能會做出斷捨離的舉動。如果你之前已做了某些投資，你近期會想找個合適的時機點，把它割捨掉換現金到你的口袋裡，你不想讓錢卡在尷尬的狀態裡。至於還沒投資的人則會處於觀望狀態。小孟老師在此提醒你，錯的事物持續到底反會留成仇。

＊投資有賺有賠，請謹慎評估。