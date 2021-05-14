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大齡依然魅力十足！「星座+血型」熟女韻味組合TOP5

聯合新聞網 / 綜合報導
女性的魅力並非只有外在，透過星座與血型，就能知道哪些人擁有其他內在的動人之處。圖片來源／ingimage
女性的魅力並非只有外在，透過星座與血型，就能知道哪些人擁有其他內在的動人之處。圖片來源／ingimage

雖然有人說「男人都喜歡年輕貌美的正妹」，不過所謂的個人魅力，絕不只有外在而已。日本網站「愛カツ」最近就以星座與血型，分析出5種最擁有內在美，即使年齡增長了，一樣能擄獲男人心的女性組合。

第五名 金牛座+A型的女性

金牛座加上A型的女性，擁有沈穩且療癒的性格。這也讓她們很容易被異性同時告白與求婚，成為另一半的心靈支柱。這類女性偶爾有想要獲得男方青睞，而對該怎麼做感到有些猶豫不決，甚至有可能因此引發糾紛。不過也是這份心意，容易打動男方。

第四名 巨蟹座+B型的女性

巨蟹座+B型的女性願意為戀愛竭盡全力。擁有包容力的性格，讓她們容易受到男士們的注目。不過這樣的女性愛恨分明，對於沒有特別在意的男性，也會明顯冷淡許多。而對於中意的目標，則有著無論如何，都想要在一起的執念。

第三名 雙魚座+B型的女性

雙魚座+B型的女性屬於比較被動，在大家心目中有著溫柔可愛的形象。而這類女性對戀愛稍微有些遲鈍，不過正因如此，可以勾起男性追求的慾望，展開猛烈攻勢。特別是年長的男性，會特別中意這種類型。

第二名 雙魚座+O型的女性

雙魚座+O型的女性有著純真浪漫與感性的性格。對男性來說，就像是一個天真活潑的妹妹一樣，讓人不自覺地想要疼愛。只要能活用自己的這點純真，在情場裡要發揮，擄獲男方的心可說是機率很高。

第一名 天蠍座+B型的女性

天蠍座+B型的女性有著神秘、靜謐的魅力，以及無法言狀的動人氣質。這份帶有謎團的美，讓許多男性們為之傾倒。而對個人堅持不輕易妥協，內在與外觀的這份差距，正是讓異性們著迷不已的地方。

星座 兩性關係

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