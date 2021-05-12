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唐綺陽預測五月動盪！疫情升溫「神命中」 網吐槽：模稜兩可

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友翻出星座專家唐綺陽老師發佈的五月運勢預測，他指出此番預言準確命中近日本土疫情激增造成的社會動盪。記者杜建重攝影／報系資料照
有網友翻出星座專家唐綺陽老師發佈的五月運勢預測，他指出此番預言準確命中近日本土疫情激增造成的社會動盪。記者杜建重攝影／報系資料照

近期本土疫情急劇升溫，昨（11）日新增多筆確診案例，且傳染源不明，令台灣各處防疫措施緊急升級。對此，有網友翻出知名占星學家唐綺陽於四月底直播前談話發文，貼文引起熱烈討論。

一名網友在PTT發文「國師唐綺陽早已預測五月動盪 真的好準⋯」，他在文中引用唐綺陽發佈於4月29日有關五月預測運勢文章內容，「五到七月是大星過運，社會必然比較動盪，大家安全感再度受破壞。五月，是開始感到明顯變化之時，因五月到七月是今年「重點區段」（最戲劇性，怪事也最多）」，並將此番預言連結近期台灣本土案例激增，更直呼回頭檢視真的非常神準，「唐國師真的太厲害了，又再一次命中。」

星座專家唐綺陽發佈於4月29日的五月運勢預測，近日有網友翻出直呼神準。圖／取自唐綺陽占星幫
星座專家唐綺陽發佈於4月29日的五月運勢預測，近日有網友翻出直呼神準。圖／取自唐綺陽占星幫

貼文一出引起網友熱議，部分網友認為「預言本身也算科學，有一定參考價值」，唐綺陽貼文底下也有許多信眾分享五月遭遇的事情。但許多網友則持反對意見，「都是些模稜兩可的神棍語言」、「這麼籠統」、「她哪一句話是肯定的啊？」、「這種開放式預言哪裡準」。

唐綺陽 疫情 PTT 運勢

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