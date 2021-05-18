透過月亮星座，看他對你有多癡情？

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願得一人心，白首不分離。誰都不願意自己的另一半是個花心大蘿蔔，四處留情，遇人不淑；誰都希望自己的另一半對愛情忠貞，眼裡心裡只有自己一人。科技紫微網立刻幫你查看，妳的他到底對妳有多癡情！

第一名：月亮天蠍座

太陽天蠍的愛情多少具有現實的一面，而月亮天蠍是純靈魂的愛情，不管對方的條件如何改變，容貌如何改變，都難以改變他對你的心，因為他純粹看上的就是你這個人，而不摻雜任何現實的因素。是單純的為了愛而愛的人，也是對愛最執著最忠誠的人。

第二名：月亮金牛座

金牛座的最大特點就是一根筋，走進他們的心裡是一件非常困難的事情，但如果你能通過層層考驗和選拔，而進入牛兒的內心世界，那麼恭喜你，你會收穫到最真誠的、死心塌地的愛了。

第三名：月亮摩羯座

和太陽摩羯座一樣，月亮摩羯座是事業心很強對感情又執著的人。基於現在擇偶的要求都非常現實，大部分是能夠讓自己少奮鬥十年的優質對象，既然如此，千萬要好好把握既能賺錢守財又對感情真心的他。

第四名：月亮處女座

月亮處女座的人擇偶標準令人驚訝，基本上能被他們看上的都是經過了層層的殘酷選拔，一定是各方面都非常完美。這樣可遇不可求的對象，月亮處女座的精神潔癖一定會強烈要求自己用一輩子去守護了。

第五名：月亮獅子座

再不提到月亮獅子座的人，極有可能會要被他們冷眼狠狠瞪死。獅子座的人向來光明正大，雖然在生活中是個大明星一樣散發著光芒的人物，但是內心對於感情還是很玻璃心的，加上固定星座的影響，被他們看上了就會死心塌地。

第六名：月亮水瓶座

水瓶座的想法總是虛無縹緲，常令人們難以理解，但是月亮水瓶座的人通常更加要求另一半能夠跟上自己的節拍，懂自己的世界。那樣的話，即便你外貌平凡只能看氣質，水瓶座也會對你不離不棄，癡情到底。

第七名：月亮牡羊座

月亮牡羊座的人喜新厭舊，就算癡情那也是三分鐘的熱度。但是他們喜歡你的時候，對你的愛可是超過第一名的月亮天蠍。只是激情一旦退去，或是感情轉淡，就巴不得你消失人間，那種冷度與速度足以令人感到無力與無奈。

第八名：月亮巨蟹座

月亮巨蟹座的人會很溫暖的照顧自己所愛的人，被他們喜歡就好像是世界上最幸福的人。可是巨蟹座的人又像是個中央空調，他們總在不經意間暖到了其他人，吸引來一堆狂蜂浪蝶的情敵，即便他最愛的人是你，但是多少也會令人感到有點不安。

第九名：月亮射手座

月亮射手座的人熱情開朗，愛好自由，認為把握當下最重要，總是顯得三心二意，特別喜歡吃著碗裡又瞧著鍋裡，若達到心靈上的交流，就會讓他們忍不住動了感情。

第十名：月亮天秤座

月亮天秤座的人，有意無意間就會深陷桃花的泥沼，太想證明自己的魅力，雖然偶爾也覺得花心不太好，但實際上還是流連於花叢中，很難專注於你一人。

第十一名：月亮雙魚

愛情在月亮雙魚座的人生裡相當珍貴，也因此很多人覺得，在他們的世界裡，愛情是沒有道德的，只講感情，總是花言巧語裝柔弱和癡情。但其實他們非常沒有安全感，只是想在茫茫人海裡抓住一根浮木。

第十二名：月亮雙子座

月亮雙子座的人大多戀愛經驗豐富，很難專注於你一個人，除非他的金星或者火星落在比較穩定的星座，否則他們真是好奇心滿滿，特別重視愛情裡的刺激感，很難滿足他們的好奇心！

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