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躲不掉的情債？從姓名筆劃看誰是你的宿緣戀人

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

愛上一個人，有時不一定是好事。有的緣份可能是躲不掉的情債，它會使你情不自禁、深陷其中，卻不一定能帶給你幸福。你是不是也注定遇上讓你心動不已、懷念許久的宿緣戀人？科技紫微網今天來從姓名筆劃為你分析。

　

註：以下姓名學筆劃以正體字《康熙字典》為準。人格數的算法是：姓氏之數加上名字的第一個字劃數，總和即為人格數。地格數的算法有兩種：單字名、名字劃數加一即為地格數；複字名、名字劃數總和即為地格數。

　

姓名筆劃的人格或地格：8、32

排斥同類，愛上差異

你對性情、行為習慣、興趣愛好與你相似的對象雖然會有好感，卻不易心動。相反的，個性迥異的異性對你有一種莫名的吸引力，他身上那些與你相異的特質易激起你的好奇心，甚至讓你無法抗拒，在不知不覺中愛上他。即便對方對你無感，你還是很可能會為愛淪陷。

　

姓名筆劃的人格或地格：17、28

渴望溫暖，沉溺被愛

你對愛情有依賴的傾向，而且平常就很容易被感動，只要他人稍微對你好一點，你就會不自覺地陷入其中，因感動生愛的機率很高。只要有個人對你好，處處關心你、幫助你，看你的眼神含情脈脈，言行舉止又溫柔，你就容易因此心動不已，愛得無法自拔。

　

姓名筆劃的人格或地格：22、19

愛得熱烈，不計後果

你的愛情點燃得很快，渴望轟轟烈烈，即使飛蛾撲火、焚燒自身也在所不惜。最能令你心動的對象是具有熱情火辣、詼諧幽默、以及浪漫情懷等特質的人，一遇到這種人，你很容易深陷熱烈的情愛中難以自拔。愛在當下，愛得勇敢隨性，未來如何已不重要了。

　

姓名筆劃的人格或地格：34、25

愛而不得，心癢難耐

你在愛情上偏好挑戰高難度的感情，不喜歡那種大獻殷勤、噓寒問暖的對象，反而特別想要吸引那些對你無感的人。即使對方並不是你的理想型，但是他怎麼可以這樣冷眼待人？怎麼能對你的好視而不見？越是愛而不得，你就越心癢難耐，想要攻陷他。

　

兩個人的相遇是一種緣分，一次次回眸、擦肩之後，他終於不偏不倚走入了你的生命裡，掀起波濤。然而，他是好對象嗎？兩人的感情能增溫嗎？就看你的判斷與經營了！

　

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