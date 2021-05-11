看起來善良「但實際人品很差的星座」：巨蟹內心住另一個人

與人相處，要注意禮節禮儀，也要注意對方的品性，避免太過相信對方。正所謂知人知面不知心，表面一套背地裡又一套，嘴裡說得多好聽，做出來的行為卻又是另一回事。這裡提到5個星座，看似好人，但卻非好人品，和他們相處可要小心了。

第五名：巨蟹座

巨蟹座溫和待人，好好先生的代表座，大家口中的老好人。但內心卻住著另一個人，心思都比較細膩，敏感多疑的性格，巨蟹座做什麼都會為自己考慮，在乎自己的想法，常忽略別人給的意見，是一個很自我的人，也比較在乎利益。有時因為太強勢，不討喜，不經意間就得罪人，讓人心生厭惡，導致人品的善惡有極端落差。

第四名：天蠍座

天蠍為人真性情，愛恨分明，一副溫和友善的人模人樣，讓人容易親近，殊不知，這才是他們可怕的一面。天蠍座在意任何大小事，尤其是有關於他們的小事，更是放在心裡。他們懂得包裝自己，假裝委屈的她們，頭腦如同精算師一般，算計著如何報復對方，懂得借力使力，毫不費力，對於跟自己過不去的人，對付起來毫不手軟。生氣後的天蠍，也非善類。

第三名：牡羊座

牡羊座平常給人感覺是很熱情的，對待朋友和親人都很重情重義，並且一向都很積極的願意幫助別人，所以說牡羊座善良，一點也不為過。可是得罪了牡羊，那就不一樣了！人品差的原因，不外乎個性衝動，所以脾氣一來，會立刻爆衝，不太會包容別人，會馬上找你理論，現場跟人大小聲，讓人覺得不可理喻，時間一久，會讓人不太想跟牡羊有所接觸。

第二名：獅子座

獅子座愛面子重視場面講氣派，只要你不觸碰到他的底線，你們就可以友善相處，他會照顧你，幫助你，對你又慷慨又仗義。看似重義氣友情，但一切唯我獨尊的模樣，若不識相的，讓獅子當眾出糗，可說是吃不完兜著走，沒好日子過。以牙還牙是基本的，展現獅子的霸氣，不把人放在眼裡，過於直接且口無遮攔咒罵一頓都不無可能，所以相處久了，都知道獅子朋友的人品如何了！

第一名：處女座

處女座的人，平常沒事就是有說有笑，看起來就真的是好相處又都很謙虛，還會對您噓寒問暖，關心您的健康問題，溫柔體貼的好代表。但是，處女座眼裡容不下一粒沙，凡事要求完美，怎麼容許被欺負，每天努力經營的形象怎麼能這樣就被毀了呢！處女座就是實際，表面上一定跟您很客氣的，背地裡不斷盤算著怎麼回敬您，若冒犯到處女座，可是會被視為眼中釘的對待。