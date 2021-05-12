速球才是我最厲害的武器 主星同位素 - 七殺

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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七殺星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 七殺星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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兄弟宮必有天梁: 天梁是一顆老成持重的星曜，星性也較為平穩，進入兄弟宮也代表手足間長幼有序，相互尊重。兄弟姊妹之間也會以一種較為成熟的方式相處。

夫妻宮必有天相: 在談感情時，天相代表一種保守、平衡的感情觀: 對象的外在、容貌、學經歷、社會地位要上得了檯面。在談婚姻時，天相的「印星」特質就會凸顯；坐命者將掌管家務的大權給予了配偶，希望對方能將家中事務(或經濟)處理好，讓七殺無後顧之憂，能夠專心在外拚博。天相也帶有「幫夫」、「幫妻」的特質，希望伴侶的成就及表現和自己一樣好。但是這種「幫夫(妻)」的期望有時會對另一半產生不小的壓力，畢竟每個人的人生期望和目標不盡相同。

子女宮必有巨門: 大部分的七殺(無論男女)對「小孩」這種生物興趣不大，主要的原因是七殺怕吵、怕煩、沒耐性。而不受控的小孩對於「控制狂」的七殺，更是生活上的一大「威脅」，能免就免。但是沒興趣並不代表做不好，當七殺有了小孩之後，在責任感的驅使下，會將養兒育女當作自己的責任，努力扮演好父母的角色。注重責任與紀律、自我要求高但不擅表達情感的七殺，往往兌現親子關係有待加強的結果。

財帛宮必有貪狼: 貪婪之星進入財帛宮，代表七殺對於財富抱著多多益善的心態，會藉由不同的方法或管道累積自己的財富。同時也代表風險分散，不會將雞蛋放在同一個籃子的意涵。「一夜致富」是許多七殺求取財富的心態，但往往也是人生苦難的源頭。

疾厄宮必有太陰: 太陰進入疾厄宮通常代表與「水氣」有關的病症，如濕疹、黴菌感染(香港腳)、泌尿系統較弱、風濕。同時太陰也代表視力較差、消化系統較弱或是與作息不正常有關的病症。

遷移宮必有天府: 遷移宮有天府，代表貴人與機遇，但是它們不會自動出現，必須靠坐命者的努力與經營。積極參與社團、勤於對外接觸、建立人脈關係都是可以努力的方向。而這種需要向外拓展的傾向，往往也決定了七殺的工作取向；足不出戶的內勤工作對七殺來說並不適合。

官祿宮必有破軍: 不守規矩、喜歡突破傳統的破軍在官祿宮，意味著七殺的工作性質通常帶有變動性與突破的需求，墨守成規也不會是七殺的工作態度。即便長期在同一個單位或同一家公司工作，工作內容與性質也常會有所變動。表現好的七殺常被委以重任，接受不同的挑戰或是被挖角；表現不好的的七殺不是主動開除老闆，就是被老闆開除，都會兌現破軍的變動性。

三種不同的七殺

七殺的三方四正是一個固定的結構: 財帛宮必有貪狼，官祿宮必有破軍，遷移宮必有天府，這種組合也代表七殺相對固定的行事風格與價值判斷。

財帛宮的貪狼，代表對財富的態度是多多益善。遷移宮的天府，代表一種對價關係的判斷準則，對自己有利的人、事、物，可以隱藏自己的本性去面對與週旋；但是這種對價關係的平衡性遭到破壞時，做自己(本性展現)的需求便會出現(白話文就是: 既然對我沒有好處，為何要如此委曲求全?)。官祿宮的破軍對應的就是為了要平衡利益與做自己所帶來的變動。

對宮是武曲天府的七殺

遷移宮的武曲與天府，皆為視「對價關係」為天條的主星，好處是務實、保守，缺點則是往往為了實質利益而更委屈自己。

武曲的短慮加上天府的保守，相對於其他宮位的七殺而言，這個位置的七殺變動性較低，吃苦耐勞的程度更高。雖不見得適合進入公家機關擔任公務員，但是骨子裡還是有種「公務員」的價值觀: 在既定的遊戲規則中，做對自己最有利的事。

這種價值觀有時更凸顯了七殺的特質，而讓坐命者有著與其他人不同的特色。在作風保守、少做少錯的行業中，七殺的不畏縮、不膽怯，讓他勇於嘗試、奮戰到底，被看見與委以重任的機會自然就會比別人多。即便在工作氛圍散漫、不講時效、程序的行業，七殺的敬業與責任感，也會讓他有著比旁人更多的表現機會。

這一切的源頭與驅動力都來自實質利益；錢給的多，七殺自然願意犧牲(自我)與配合。

但是也因為武曲的短慮，這個位置的七殺若是要投機取巧，甚至試圖改變遊戲規則，往往就會踢到鐵板。「有勇」固然是七殺與生俱來的天性，但是「無謀」卻是自己並未察覺的盲點。謀略有時需要長時間的觀察、經營與佈局，而這些皆非七殺的強項。

七殺、武曲、天府皆不是擅長表達情感、情緒的主星，因此也不用過度期待這個位置的七殺會有讓人如沐春風的感受。不是不擅言詞，就是表達不夠細膩溫柔；隱藏在個性中的念舊，往往需要旁人抽絲剝繭後才能體會。

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對宮是紫微天府的七殺

紫微是北斗的帶頭主星，天府則是南斗的帶頭主星，因此這個組合有個聽起來蠻威風的名稱，叫做「七殺仰(朝)斗」。遷移宮除了天府之外，又多了一顆紫微，也讓這個組合的可能性更為複雜。

紫微是官祿主，代表與工作、事業有關的「官貴」；天府則代表與財富、不動產有關的「富貴」。如果說遷移宮的天府代表命宮的七殺會以實質利益作為行為、態度的考量，那麼多了一顆紫微之後，七殺也會將事業成就、地位的利害關係列入考量。

有些學派認為這種組合讓七殺有了兩個「老闆」(天府與紫微)，但是到底要聽「給我錢的老闆」，還是要聽「給我權力、地位的老闆」? 則要看整體的組合。如果組合中天府被凸顯，七殺為實質利益而轉趨低調、保守的現象就較為明顯。但是如果組合中紫微被凸顯(如紫微化權)，七殺就會展現強勢、剛硬的一面，因為背後有個霸氣的紫微老闆在撐腰。

但無論哪一顆星曜較強，天府與紫微都會對坐命者產生一定程度的影響: 既霸且精，是最貼近的描述。坐命者該彎腰奉承時絕不含糊，雖然不似貪狼舌燦蓮花，讓人心花怒放，但是禮數週到、誠意十足，卻也令人難以拒絕。但別忘了，這麼霸氣的人都彎腰了，如果對方沒有拿出足以匹配、令他滿意的結果，「霸道」就是坐命者最終會拿出來的手段。

七殺代表行動力、天府代表務實、紫微代表格局及眼界，因此坐命者有機會成為一方之霸。如在企業界發展，不僅要賺錢，更要成為能夠呼風喚雨的業界龍頭。坐命者對於錢與權都想要握在手中，因此也就不難想像: 為什麼紅頂商人在事業有成之後，還要轉換跑道競選公職?

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對宮是廉貞天府的七殺

受到遷移宮廉貞天府的影響，坐命者注重實質利益的特質不變，但多了廉貞的活潑與彈性；廉貞帶有桃花的特性，也讓這個位置的七殺有著比較好的異性緣及人緣。

有了「精得跟鬼一樣」的廉貞加持，聰明、學習力強是坐命者的一大特色。因此這個位置的七殺能無師自通、自學有成的比例相當高。即便要轉換至與先前所學完全不同的領域，坐命者也可以靠著他們靈活的頭腦及勤奮努力，闖出一片天。

但是做為他們的主管或老闆可就不輕鬆了! 既然集精明、聰明與勤奮努力於一身，加上坐命者察言觀色、分析利害得失的能力超強，只要發現有更好、更佳的去處或機會，翻臉或跳槽絕不手軟。

雖然「有勇(七殺)有謀(廉貞)」，但是坐命者超強的自信與好勝心，往往也是麻煩的源頭。廉貞並非保守的主星，想法多變、畫地自限、遊走灰色地帶，常會讓坐命者在投機與踏實、衝動與保守中擺盪，面臨關鍵時刻常拿不定主意。

受到廉貞的影響，這個位置的七殺有感情困擾的機率也較其他七殺來得高。水能載舟，亦能覆舟；良好的異性緣固然能協助坐命者得到不少的發展機會，但若是分寸拿捏不當，感情問題所造成的傷害，往往比想像中來得嚴重。

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不同七殺的指數分析

穩定指數

七殺(對宮武曲天府) > 七殺(對宮紫微天府) > 七殺(對宮廉貞天府)

聰明指數

七殺(對宮廉貞天府) > 七殺(對宮武曲天府) > 七殺(對宮紫微天府)

桃花指數

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愛錢指數

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難搞指數

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