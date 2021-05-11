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心理測驗／遊樂園先玩摩天輪還是鬼屋？ 瞭解你的潛藏社交力

聯合新聞網 / 綜合報導
有的人外向，也有人碰到陌生人容易怕生。從心理測驗分析，就能知道自己是不是怕生的人。圖片來源／ingimage
有的人外向，也有人碰到陌生人容易怕生。從心理測驗分析，就能知道自己是不是怕生的人。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，有的人第一次見面，就能大方展現自我。但也有的人性格怕生，需要比較久的時間溝通才會習慣。日本網站「恋愛JP」日前分享一則心理測驗，可以看出一個人是不是怕生的性格。

請問：你去遊樂園玩，請問你第一個想玩哪個設施？

A 雲霄飛車

B 摩天輪

C 旋轉木馬

D 鬼屋

選擇A雲霄飛車的你，怕生度為10％。社交能力強大的你，不管碰到誰都能坦然應對。而且你一視同仁，不會因為誰，就展現出差別待遇。不過雖然與人容易親近是好事，但偶爾也得保持基本的戒心，總是來者不拒的話，小心會被有心人士利用了。

選擇B摩天輪的你，怕生度為80％。只要碰到不熟悉的對象，你就會習慣藏起自我內心。而且你也不擅長應付多人會話的場合，習慣一對一的交談，且只要現場有你不認識的人在，你就容易因為不知道該說什麼才好，最後只能一直保持沉默。

選擇C旋轉木馬的你，怕生度為40％。沈穩並懂得替人著想的你，是能容易和人產生共鳴，發揮協調能力的性格。雖然你可能被認為是比較外向的個性，但其實也絕非對誰都能快速打成一片，而是會因人拿捏距離，花點時間觀察對方，再決定要不要保持親近的類型。

選擇D鬼屋的你，怕生度為60％。其實你喜歡與不同的人交談，但心裡卻又有膽小的一面，是個比較複雜的類型。在不同的狀況下，怕生或不怕生的性格也會不定時的展露出來。且要是初期沒有聊開，你就會對開啟話題感到提心吊膽，最後陷入不太敢說話的沉默狀態。

心理測驗

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