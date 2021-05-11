情場獵人「血型+星座」前三組合 第一名出現對手更享受刺激

每個人的戀愛價值觀不同，有的人喜歡等待時機上門，也有人喜歡扮演追求者的角色。日本網站「美人百花.com」近日就以星座與血型分析，舉出三種有著強大行動力，會拚命在戀愛中積極追求的組合。

第三名 O型+射手座

性格開放的Ｏ型，與自由奔放的射手座，這類組合不擅長在戀愛中處於被動地位，反而是一開啟戀情，就會享受追求過程中的人。當察覺到自己的攻勢帶來成效之時，更是不吝於加碼衝下去，而且不畏懼他人眼光，即使在眾人聚集的場合，也能毫不猶豫的曬恩愛，徹底博取對象的芳心。

第二名 AB型+天蠍座

無論是AB型還是天蠍座，都是非常堅守原則的人。對於不是自己挑中的對象，這組合的人通常興趣缺缺。相對的，要是對誰中意了，眼中就會只有他一人，並徹底的把生活重心全移到對方身上，毫不壓抑自己的愛意。在深陷戀情之下，自然會全力猛追，且即使遭遇挫折，也不會輕易放棄。

第一名 B型+牡羊座

行動力旺盛的B型，以及個性積極的牡羊座，在戀愛中若是感到自己不是主動方，就會覺得索然無味。反而是在追求過程中的刺激與心跳加速感，會讓這組合的人是欲罷不能。甚至出現勁敵的時候，更是會全力燃燒，不斷的發動攻勢示愛。B型+牡羊座就是天生的Love Hunter，而且就是這份積極性，讓他們在情場中無往不利。