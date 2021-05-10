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為愛吃苦不算什麼！ 盤點「堅強系戀人」5大星座

聯合新聞網 / 綜合報導
在每段戀情之中，多多少少會碰到一點挫折。根據星座的不同，面對困難的態度也不同。圖片來源／ingimage
在每段戀情之中，多多少少會碰到一點挫折。根據星座的不同，面對困難的態度也不同。圖片來源／ingimage

許多人渴求愛情，但不是人人都能得到一場理想中的浪漫戀愛，中間很容易碰上許多挫折。日本網站「愛カツ」最近就以星座進行分析，選出5個星座的女性，是在情場上遭遇困難，也能夠能夠堅強挺下去，因此更容易維持戀情的類型。

第五名 水瓶座（生日1月20日至2月18日）的女性

水瓶座的女性容易受到男方的言行影響，甚至常常會因此產生負面想法。不過水瓶座的優點，在於懂得理性思考，客觀分析戀愛的各種狀況，知道該如何正確應對。因此即使遭遇問題，也能靠著自己的力量化解。

第四名 射手座（生日11月22日至12月21日）的女性

射手座的女性不拘小節，即使覺得男方有什麼可疑之處，比方說回LINE顯得很不積極，或者跟其他女性相約等等，不知不覺中也容易淡忘掉。就連真的被劈腿了，即使心裡當下很受傷，但最後也能快速轉換心情，拋棄掉不值得的渣男，迎接下一段戀情到來。

第三名 雙子座（生日5月21日至6月21日）的女性

雙子座的女性不會把生活重心100％的寄託在愛情上面，因此對於情場諸事，總是能夠淡然地看待。即使有意外發生，都能冷靜設想各種可能的狀況，因此也不容易像其他女性一樣陷入焦慮。甚至在男方突然怎樣，讓本來的約會取消時，都能夠立刻轉換模式，找到另一件事情去填補突然空下來的時間。

第二名 天秤座（生日9月23至10月23日）的女性

天秤座的女性不容易想太多，也就不會因為想太多而產生誤解的想法。比方說男方突然好一段時間沒聯繫的場合，也會自己覺得「啊應該是在忙些什麼吧」然後就不去多做揣測，讓自己迴避了可能的傷害。

第一名 金牛座（生日4月20至5月20日）的女性

金牛座的女性在遇到挫折時，會從各方進行檢討，並且有著改善的行動力。一般會照著計畫前進，而發現不如預期順利時，也能快速切換模式，可說是毫無死角。就算到了最後的最後，要是仍無法完成目標，也能下定決心，果斷選擇「放棄」這個選項。

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