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唐綺陽星座運勢週報：金牛舊桃花再出現 天蠍本周財運亨通

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報5/10-5/16】

重要星象：木星最後衝刺，水星陰影期，火巨蟹固定度數，日冥三分相

木星最後衝刺，跟人際、社團有關的事情持續擴大，考驗人際與社群之間的應對能力。5/14木星進雙魚，凸顯宗教、靈性相關議題，感受心靈淨化的能量，關注弱勢族群及感受犧牲奉獻的影響力。水星陰影期，有想要溝通表達的慾望，宜先三思再表述，處理合約多波折，留意資料備份，有更換3C產品的想法。火巨蟹固定度數，眾人欲突破障礙，應避免嚴格壓制的態度，多注意消化系統的健康。日冥三分相，過去務實努力之處，能有所回報。

工作注意：白羊、雙子、射手、魔羯

白羊：內外牽絆多，注意時間的調配

雙子：以務實層面去溝通，避免雞同鴨講

射手：要提升自己的戰力，跟上長官腳步

魔羯：遇到後輩挑戰，能成為進步的動力

桃花注意：金牛、巨蟹、獅子、天秤

金牛：錯過的舊桃花，有機會再出現

巨蟹：保持平常心，會更有魅力

獅子：有一見鍾情的機會，意外的驚喜

天秤：受到許多人欣賞崇拜，眾星拱月

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：財運亨通，理財要再積極些

雙魚：偏財運旺，可以小試手氣

健康注意：處女、水瓶

處女：小心老毛病復發，狀況連連

水瓶：注意睡眠問題，讓心靜下來

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

偏財運 木星 星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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