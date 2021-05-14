每日星座運勢／天秤快樂要自己製造 理財宜藏勿顯

2021-05-14

牡羊座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

事業運：★★★☆☆

求職者沒有設定好明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，最好在參加面試前做足準備，被錄用的機率才會提高。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00蘭花紫

開運方位：正北方向

金牛座

憑一己之力不易成功。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

財運：★★☆☆☆

今天的運氣、心情都不太好！不適合在外到處奔波，以免求財不成反遭虧損。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00檸檬綠

開運方位：正南方向

雙子座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00鈦晶金

開運方位：正北方向

巨蟹座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00寶石藍

開運方位：東北方向

獅子座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。

財運：★★★★★

多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00辣椒紅

開運方位：西南方向

處女座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但卻有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好；有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定、保守的策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

天秤座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

愛情運：★★★★☆

夫妻生活會出現一些小波動，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

事業運：★★★★☆

工作上你會產生一種緊迫感，讓你能更積極主動地去工作。

財運：★★★☆☆

財運不錯，然而理財上宜藏不宜顯，切莫四處炫耀或嚼舌，以免自擋財路。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00白鋼銀

開運方位：正西方向

天蠍座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

事業運：★★☆☆☆

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

財運：★★☆☆☆

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白

開運方位：正東方向

射手座

放輕鬆，別給自己太大的包袱。

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00檸檬綠

開運方位：正北方向

摩羯座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00大理石灰

開運方位：東北方向

水瓶座

小心好心辦壞事。

整體運：★☆☆☆☆

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

財運：★☆☆☆☆

忌衝動投資的日子，以免投機取巧不成反蒙受損失。有錢應存起來，或是做愛心，才是明智之舉。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00玉髓紅

開運方位：東南方向

雙魚座

留點時間經營感情。

整體運：★★☆☆☆

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

愛情運：★☆☆☆☆

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

事業運：★★★★☆

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

財運：★★☆☆☆

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00鉑金灰

開運方位：西南方向





