每日星座運勢／雙子問題解決不了時 要善於求幫助

2021-05-13

牡羊座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

金牛座

勇於爭取者可得好運。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

財運：★★★☆☆

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00琥珀橙

開運方位：西北方向

雙子座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

財運：★★★☆☆

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00脆梅青

開運方位：東北方向

巨蟹座

專心工作是你快樂的源泉。

整體運：★★☆☆☆

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

事業運：★★☆☆☆

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

財運：★★★☆☆

投資理財上應採取保守策略。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：正西方向

獅子座

保持高度機警的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

愛情運：★★★☆☆

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

事業運：★★★★☆

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

財運：★★★☆☆

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：正北方向

處女座

多吃些水果，補充能量。

整體運：★★☆☆☆

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

愛情運：★★★☆☆

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★☆☆

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天秤座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性的金援，別錯過機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

天蠍座

鴻運當頭，諸事順利。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。

愛情運：★★★★★

情人、配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子。遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：東北方向

射手座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

摩羯座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得上你的忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

事業運：★★☆☆☆

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

財運：★★☆☆☆

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00碧空藍

開運方位：東南方向

水瓶座

會出現不少好的機遇。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00古銅青

開運方位：正西方向

雙魚座

今天有點受窩囊氣。

整體運：★★★☆☆

剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。

愛情運：★★★★☆

單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。

事業運：★★☆☆☆

頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。

財運：★★★☆☆

太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00玫瑰紅

開運方位：東南方向





